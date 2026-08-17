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Od 800.000 do skoro dva miliona KM: Ljetna pozornica u Banjaluci sve skuplja

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Autor:

Marija Milanović
17.08.2026 17:20

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Љетна позорница Студентски парк Бањалука
Foto: Grad Banja Luka

Ljetna pozornica, odnosno studentski park, kako se još naziva, od prvobitnih 800.000 KM, koje su nestale bez traga popela se na milionski trošak.

Tako je gradonačelnik Draško Stanivuković, za ovaj projekat od Skupštine grada Banjaluka 2023. godine dobio 800.000, a koje su nestale. Da, nestale, utrošene na druge projekte ili nešto drugo, za sada nepoznato javnosti.

U međuvremenu porasli su i troškovi, svjetske neprilike, sukobi u svijetu, klimatske promjene, i sve ono što je dovelo do poskupljivanja materijala, dvije godine kasnije, 2025. za ljetnu pozornicu raspisana je javna nabavka, skoro za duplo veću cijenu od one prvobitne, a koja je iznosila 1.520.561,14 KM sa PDV-om.

Љетна позорница ЈН 1
Ljetna pozornica JN 1

Ali to nije sve. Dodatnim i nepredviđenim radovima se nikad ne zna niti im ima kraja.

Podsjećamo, Grad Banjaluka pokrenuo je još jedan postupak javne nabavke za izvođenje elektroinstalaterskih radova na ljetnoj pozornici kod amfiteatra, a čime ulazi u novu fazu završetka ovog projekta na obali Vrbasa. Bar se tako planiralo.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 165.823 KM bez PDV-a.

Gore navedena nabavka je trebala biti i posljednja, ali stigla je i nova.

Prije nekoliko dana, tačnije, 11.08. raspisana je i nova javna nabavka na ime dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji ljetne pozornice kod Pravnog fakulteta u iznosu od 291.965,71 KM sa PDV-om.

Љетна позорница ЈН 2
Ljetna pozornica JN 2

Od prvobitnih 800.000 KM izgradnja ljetne pozornice građane Banjaluke koštaće skoro 2 miliona KM ili preciznije 1.978.349,85 KM.

Za ovaj novac nadamo se da će Banjalučani imati i poseban ugođaj i novitete s obzirom da većina njih u najtoplijim danima ovog ljeta nije imala one osnovne potrebe, poput vode.

U Banjaluci iako vode nema, kod nekih češće, kod nekih na sreću rijeđe, betona ne manjka, a kako će izgledati najnoviji projekat Grada i da li će do svečanog otvaranja „iskočiti“ još neka nova i dodatna nabavka, vidjećemo uskoro.

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Tagovi :

ljetna pozornica

studentski park

Banjaluka

Gradska uprava Banjaluka

javna nabavka

dodatni i nepredviđeni radovi

Komentari (4)

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