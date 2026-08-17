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BinBin otkrio razlog napuštanja Banjaluke

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Autor:

Magdalena Gligić
17.08.2026 13:06

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Електрични тротинети БинБин скутер
Foto: ATV

Kompanija BinBin prestaje sa poslovanjem u Banjaluci, a kao primarni razlog navode "ekonomsku neopravdanost daljeg poslovanja".

"Trenutni obim korištenja usluge i ostvareni prihodi, u odnosu na operativne troškove, više ne omogućavaju dugoročno održiv nastavak poslovanja na ovom tržištu", navode u saopštenju.

Kako ističu, pored ekonomskih pokazatelja, na poslovanje su tokom prethodnog perioda uticale i određene okolnosti koje su značajno otežavale svakodnevno funkcionisanje servisa.

Dodaju da su u Banjaluku došli sa namjerom da dugoročno razvijaju koncept urbane mikromobilnosti i investiraju u kvalitetniji, dostupniji i savremeniji način kretanja građana.

"БинБин" електрични тротинети

Banja Luka

Iz Banjaluke odlazi BinBin

"Projekat je od samog početka podrazumijevao određene uslove, prava i međusobne dogovore koji su predstavljali važnu osnovu za održivost poslovnog modela. Nažalost, tokom realizacije projekta dio prvobitno predviđenih uslova i dogovorenih rješenja nije realizovan u očekivanom obimu i dinamici. Takve okolnosti su kompaniju vremenom dovele u nepovoljniji operativni i poslovni položaj od onoga na kojem je zasnovana početna odluka o investiranju i ulasku na tržište Banjaluke", tvrde oni.

Prema njihovim riječima, u Banjaluci su investirali približno 70.000 KM u izgradnju i postavljanje natkrivenih stajališta namijenjenih biciklima i električnim romobilima.

Dodaju da je kompanija bila izložena i negativnom publicitetu i pritisku, što je, uz ostale faktore, dovelo do narušavanja reputacije i imidža brenda, iako dio okolnosti koje su dovele do takve percepcije nije bio u direktnoj kontroli kompanije.

"Nakon sagledavanja cjelokupne situacije, kombinacija ekonomske neodrživosti, neostvarenih projekcija na kojima je projekat prvobitno zasnovan te negativnog uticaja takvih okolnosti na poslovanje i reputaciju kompanije dovela je do zaključka da nastavak poslovanja BinBina u Banjaluci više nije opravdan", naveli su iz kompanije.

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Tagovi :

električni trotinet

Banjaluka

BinBin

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