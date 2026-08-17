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Čudna situacija u Banjaluci - zadimio šaht

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 10:57

Komentari:

1
Дим избија из шахта у Бањалуци
Foto: Srna

Neobična situacija zabilježena je danas u banjalučkom naselju Nova Varoš, gd‌je iz šahta u Ulici Prvog krajiškog korpusa izlazi dim.

Kako se može vid‌jeti na fotografiji, dim se širi iz šahta, a u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Banjaluka navode da je riječ o mogućim isparenjima.

Iz vatrogasne službe za sada nisu mogli potvrditi o čemu je tačno riječ, prenosi "Srna".

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Tagovi :

šaht

Banjaluka

Komentari (1)

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