Čudna situacija u Banjaluci - zadimio šaht

Autor:ATV redakcija
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Neobična situacija zabilježena je danas u banjalučkom naselju Nova Varoš, gdje iz šahta u Ulici Prvog krajiškog korpusa izlazi dim.
Kako se može vidjeti na fotografiji, dim se širi iz šahta, a u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Banjaluka navode da je riječ o mogućim isparenjima.
Iz vatrogasne službe za sada nisu mogli potvrditi o čemu je tačno riječ, prenosi "Srna".
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