Čudna situacija u Banjaluci - zadimio šaht

Neobična situacija zabilježena je danas u banjalučkom naselju Nova Varoš, gd‌je iz šahta u Ulici Prvog krajiškog korpusa izlazi dim.

Kako se može vid‌jeti na fotografiji, dim se širi iz šahta, a u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Banjaluka navode da je riječ o mogućim isparenjima.

Iz vatrogasne službe za sada nisu mogli potvrditi o čemu je tačno riječ, prenosi "Srna".