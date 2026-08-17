Ninković za ATV: Stanivuković građanima uzima novac mimo zakona

Naplata parkinga u Banjaluci trebalo bi ponovo da počne od 18. avgusta, ali se uvjeliko postavlja pitanje da li je novom odlukom zaista otklonjen problem ustavnosti.

Dok se nagađa šta će biti sa plaćanjem parkinga, u prigradskim naseljima je sigurno problem nestanka vode obilježio i ovo ljeto, a toplo godišnje doba u Banjaluci svakako prate i radovi na ulicama koji su doveli do povećanja već postojećih gužvi.

O ovome je za ATV govorio predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković, koji je poručio da se gradonačelnik Draško Stanivuković bavi isključivo samopromocijom dok se Banjaluka guši u nelegalnim odlukama, saobraćajnom haosu i sušim slavinama.

Govoreći o pitanju vode, Ninković je iznio poražavajuće podatke o stanju na terenu i odnosu Gradske uprave prema građanima:

"Kad se on uhvatio šetališta i nekih projekata koji u ovom trenutku nisu prioritet, poput staza u parku pored Delte, a imate četiri ili pet kilometara od centra grada 15.000 ljudi koji nemaju vodu. Toliko mi je žao tih ljudi koji me zovu i traže cisternu vode, jer niko iz Grada neće da im se javi na poziv, pogotovo ljudi iz Civilne zaštite, nego samo govore: 'Sačekajte još dan, sačekajte još dva, evo sutra će se pustiti voda'. Baš smo u situaciji koja oslikava rad gradonačelnika, a to je: 'Baš me briga šta se dešava, ja sam uložio nekih 10 miliona, a to što bi trebalo da rješavam probleme u Banjaluci, to me ne zanima'."

Sporna naplata parkinga i milioni bez pokrića

Iako naplata parkinga zvanično kreće 18. avgusta, Ninković upozorava da je nova odluka opet u suprotnosti sa zakonima Republike Srpske.

"Formalno, Skupština je usvojila odluku o cijenama, ali se bojim da ćemo epilog svega morati da tražimo kroz odluku Ustavnog suda jer zamjerke nisu ispoštovane. Zakon jasno kaže da naplatu mora da vrši javno komunalno preduzeće koje osniva Grad ili da se to povjeri trećem privrednom društvu, a nigdje ne piše da to može da radi neko od odjeljenja. Gradonačelnik je ovom odlukom sam pokazao da je bio u krivu i da je sav novac uzimao mimo zakona. Pričamo o nekoliko miliona novca građana Banjaluke u protekle dvije godine za koje ne znamo gdje su otišli, jer već godinu i po nemamo izvještaj o izvršenju budžeta", istakao je Ninković.

On dodaje da je banjalučki advokat već podnio inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti.

"Tražio sam od gradonačelnika kroz diskusiju da makar u ovom mandatu koji nam je preostao više ne pričamo o parkingu. Postalo je stvarno sramota da gradonačelnik uzima novac nezakonito od građana, a pritom ne znamo gdje ga troši. Ako Ustavni sud ocijeni da odluka nije u skladu sa zakonom, opet moramo da je poništavamo. To je ulaženje u pravnu nesigurnost i udar po džepu građana", upozorava predsjednik Skupštine.

Nestašica vode samo u izbornim godinama?

Komentarišući redukcije u vodosnabdijevanju, Ninković je ukazivao na čudnu podudarnost sa izbornim ciklusima, ali i na sumnjive tehničke kvarove.

"Interesantno je da u godinama koje nisu izborne, poput 2023. i 2025., građani nemaju problem, a kad su izborne (2024. i 2026.), odjednom imamo ozbiljan problem. Prošle godine je bio najtopliji jun pa nismo imali problem sa vodom, a čim je došla 2026., opet se pojavljuje priča da neko lupa cijevi i zavrće ventile. Po gradu se priča da su onaj dan kada je nestalo vode u centru i na Laušu pokušali iz fabrike vode da proguraju veću količinu prema Tunjicama pod pritiskom preko četiri ili pet bara, što naša mreža od tri bara nije mogla da izdrži i došlo je do pucanja", naveo je Ninković.

On naglašava da snimanje promotivnih materijala ne rješava suštinu.

"Nije to tako jednostavno kao kad gradonačelnik digne dron i kaže: 'Evo završili smo vodu, ne sekirajte se'. Bojim se da to neće biti kvalitetno rješenje jer uopšte ne znamo šta je uzrok. Ljudi koji tu žive 50 godina kažu da zadnjih 20 godina nisu imali ovakve probleme. Očigledno je da mora biti i ljudskog faktora i to baš u onim momentima kad je voda najpotrebnija građanima", kaže Ninković.

Saobraćajni kolaps - marketing ispred bezbjednosti

Osvrćući se na izgradnju novih kružnih tokova i radove na saobraćajnicama, predsjednik Skupštine tvrdi da je sve podređeno predizbornoj kampanji Draška Stanivukovića.

"Kružni tok kod Audi centra stajao je raskopavao dvije godine — od prošlih izbora do ovih izbora ništa se nije radilo. Gradonačelnik je čekao da bi se sve završavalo u izborima, što je čisti marketing. Građani su protestovali jer ne žele kružni tok bez pasarela ili podhodnika zbog bezbjednosti djece koja prelaze tranzit do škola i vrtića, ali to je ignorisano. Otkako je taj kružni tok privremeno otvoren, gužve od mosta preko Vrbasa su još veće nego dok su bili semafori. Ono je zaista užas", istakao je Ninković.

Na kraju je poručio da gradonačelnika sistemska rješenja uopšte ne zanimaju:

"On radije uzme jednu porodicu pa snimi događaj da to promoviše, a sistemska rješenja za grad ga ne interesuju. Čovjek želi da sve što radi u Banjaluci, pa taman da pokloni plac svoje djedovine, prezentuje kao nešto revolucionarno. To traje unazad pet-šest godina i tome se mora stati na kraj", zaključio je Ljubo Ninković u razgovoru za ATV.