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Jedan napitak je najbolji za početak dana: Ljekari ga rado biraju

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 08:13

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Дјевојка пије чај
Foto: Burst/Pexels

Nakon nekoliko sati sna organizmu je potrebna tečnost , a mnogi dan započinju kafom. Gastroenterolozi ipak upozoravaju da bi osjetljivom želucu mogao više odgovarati jednostavan topli biljni čaj.

Najvažnije je nadoknaditi dio tečnosti izgubljene tokom noći, a obična voda ili nezaslađeni biljni čaj sasvim su dobar izbor. Gastroenterolozi s kojima je razgovarao portal EatingWell izdvojili su topli biljni čaj kao napitak koji može ugodno djelovati na probavni sistem i pomoći pri jutarnjoj hidrataciji.

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Topla tečnost nekim ljudima odgovara jer može podstaći prirodno kretanje probavnog sistema, odnosno peristaltiku. Međutim, nije dokazano da čaj dramatično ubrzava metabolizam niti da “čisti“ organizam. Njegova je glavna prednost jednostavnija – osigurava tečnost i može ublažiti pojedine probavne tegobe.

Koji biljni čaj odabrati?

Izbor zavisi od toga kako organizam reaguje. Čaj od đumbira nekim ljudima pomaže kod blage mučnine, dok se kamilica tradicionalno pije zbog umirujućeg djelovanja. Čaj od nane može ublažiti nadutost i grčeve, ali kod osoba sklonih žgaravici ponekad pogoršava simptome.

Najbolje je odabrati nezaslađeni čaj bez mnogo dodataka. Velike količine šećera i zaslađenih sirupa mogu poništiti prednost jednostavnog jutarnjeg napitka. Osobe koje uzimaju lijekove, trudnice i ljudi s hroničnim zdravstvenim tegobama trebali bi provjeriti odgovara li im određena biljka jer "prirodno" ne znači automatski i bezopasno.

Biljni čaj nije jedini dobar izbor. Ako vam ujutro ne odgovaraju topli napici, obična voda jednako učinkovito doprinosi hidrataciji. Temperatura pritom uglavnom zavisi o ličnoj sklonosti i osjetljivosti želuca. Voda s limunom može biti osvježavajuća, ali nema posebno "detoksikacijsko" djelovanje.

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Osobama koje imaju refluks, osjetljiv želudac ili zubnu caklinu sklonu oštećenjima kiselina iz limuna može stvarati probleme. Onima koji se bude gladni može odgovarati smuti od voća, povrća i izvora proteina, poput jogurta. Ipak, takav napitak već predstavlja obrok pa treba obratiti pažnju na količinu voća, sokova i dodatnih zaslađivača.

Najvažnije je jutro započeti napitkom koji vam odgovara i koji možete redovito piti. Za neke će to biti biljni čaj, a za druge čaša vode. Ni jedan napitak nije čudotvoran, ali redovna hidratacija jednostavna je navika koja podupire normalan rad probavnog sistema i cijelog organizma, prenosi Dnevno.

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Tagovi :

napitak

zdravlje

hidratacija

čajevi

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