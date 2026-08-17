Stravična tragedija: Petoro tinejdžera poginulo u direktnom udesu

Autor:ATV redakcija
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Petoro tinejdžera poginulo je u direktnom sudaru dva automobila na auto-putu M9 u okrugu Kildar u Irskoj, koji je izazvalo vozilo koje se kretalo u pogrešnom smjeru, dok su četiri osobe, među kojima je i jedno dijete, teško povrijeđene.
Policija je saopštila da su se dva automobila čeono sudarila na auto-putu M9, između raskrsnica 3 i 4 u blizini Atija, nakon što se jedan automobil kretao u suprotnom smjeru, prenosi Skaj njuz.
Četiri osobe, koje su teško povređene, prebačene su u bolnicu.
Među njima su vozač i suvozač u drugom automobilu, koji oboje imaju preko 30 godina, i koji se nalaze u kritičnom stanju.
Žena koja je sjedila na zadnjem sjedištu, u dvadesetim godinama, nalazi se u teškom stanju, dok je dijete, koje je bilo četvrti putnik u tom automobilu, takođe u teškom stanju, prenosi B92.
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