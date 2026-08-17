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Tuča u centru grada: Bračni par se potukao pred djecom i turistima, u sve se umiješao i prolaznik

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 07:23

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Prava drama odvijala se sinoć u strogom centru Sarajeva, ispred Katedrale Srca Isusova, gdje je došlo do fizičkog sukoba kojem je svjedočio veliki broj građana i turista.

Prema informacijama koje su dostavljene portalu Crna-Hronika, incident je počeo sukobom bračnog para. Muškarac je, prema tvrdnjama očevidaca, fizički nasrnuo na svoju suprugu.

Situaciju je primjetio jedan od prolaznika koji je odlučio reagovati i pomoći ženi. Ubrzo je došlo do fizičkog obračuna, a prolaznik i supruga potom su se sukobili s muškarcem.

Nastala je prava drama, dok su drugi građani pokušavali razdvojiti učesnike sukoba i spriječiti daljnju eskalaciju.

Sve se događalo na jednoj od najprometnijih lokacija u Sarajevu, pred očima djece, mladih, turista i brojnih drugih prolaznika koji su se u tom trenutku zatekli ispred Katedrale.

Na snimku se vidi fizički sukob, kao i nekoliko osoba koje pokušavaju razdvojiti učesnike.

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Tagovi :

Sarajevo

Tuča

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