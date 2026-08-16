Tuga u BiH: U samo nekoliko sati preminuli otac i kćerka

Velika tuga zavladala je Žepčem nakon što je u kratkom vremenskom razmaku preminuo Aziz Derlić, a potom i njegova kćerka Amerisa.

Vijest je potresla porodicu, prijatelje i brojne građane koji su poznavali ovu porodicu.

Aziz Derlić, kojeg su njegovi sugrađani poznavali kao velikog čovjeka, preminuo je ranije, a samo nekoliko sati kasnije stigla je još jedna bolna vijest – preminula je i njegova kćerka Amerisa.

Region Otišao na rijeku da se osvježi pa se utopio

Ovakav gubitak u tako kratkom periodu posebno je težak za porodicu i njihove najbliže, koji se sada suočavaju s dvostrukom tragedijom i ogromnom boli.

Brojni prijatelji i poznanici na društvenim mrežama opraštaju se od Aziza i Amerise, prisjećajući se njihovog života i trenutaka koje su s njima dijelili. Poruke saučešća stižu iz Žepča i drugih krajeva, piše "Radiosarajevo".