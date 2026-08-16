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Tuga u BiH: U samo nekoliko sati preminuli otac i kćerka

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 21:27

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Преминули отац и кћерка из Жепча
Foto: Fejsbuk

Velika tuga zavladala je Žepčem nakon što je u kratkom vremenskom razmaku preminuo Aziz Derlić, a potom i njegova kćerka Amerisa.

Vijest je potresla porodicu, prijatelje i brojne građane koji su poznavali ovu porodicu.

Aziz Derlić, kojeg su njegovi sugrađani poznavali kao velikog čovjeka, preminuo je ranije, a samo nekoliko sati kasnije stigla je još jedna bolna vijest – preminula je i njegova kćerka Amerisa.

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Ovakav gubitak u tako kratkom periodu posebno je težak za porodicu i njihove najbliže, koji se sada suočavaju s dvostrukom tragedijom i ogromnom boli.

Brojni prijatelji i poznanici na društvenim mrežama opraštaju se od Aziza i Amerise, prisjećajući se njihovog života i trenutaka koje su s njima dijelili. Poruke saučešća stižu iz Žepča i drugih krajeva, piše "Radiosarajevo".

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Tagovi :

Tuga

tragedija

Žepče

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