Oslobađanje naselja Kudijevka u Harkovskoj oblasti praktično otvara put ka Harkovu duž magistrale E-105, saopštili su ruski bezbjednosni izvori.

"Ovaj dio fronta Kudijevka–Kozača Lopanj, praktično predstavlja kapiju ka Harkovu, jer najkraći put do regionalnog centra vodi upravo magistralom E-105", naveli su izvori, prenose "Novosti".

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Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas, 16. avgusta, da su Kudijevku oslobodile jurišne jedinice 11. armijskog korpusa grupe snaga "Sjever".

Prema navodima ruskih izvora, ukrajinske snage su prethodnog dana pokušale da potisnu ruske vojnike iz Kudijevke angažovanjem jurišne grupe 3. bataljona 58. Posebne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine.

Navodi se da su ukrajinski vojnici tom prilikom likvidirani dejstvom ruskih snaga.

Šta znači zauzamanje Kudijevke

Prema istim izvorima, zauzimanje Kudijevke ne samo da proširuje bezbjednosni pojas duž ruske granice već predstavlja i važnu etapu u borbama za Kozaču Lopanj, nekadašnji veliki logistički centar ukrajinskih snaga na sjeveru Harkovske oblasti.

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Kako bi obezbijedile istočni bok jurišnih jedinica koje vode borbe za Kozaču Lopanj, ruskim snagama, prema navodima izvora, predstoje i borbe za sela Goptovka i Bugajevka, koja se graniče sa Kudijevkom i koja je 58. brigada ukrajinske vojske, kako se tvrdi, pretvorila u jedinstveno utvrđeno područje.