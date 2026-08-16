Minić: Nevesinjska olimpijada čuva tradiciju dugu 151 godinu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas Bratački lug u Nevesinju, gdje se održavaju viteške igre i konjske trke, završna manifestacija 151. Nevesinjske olimpijade.

Minić je tom prilikom razgovarao sa mještanima Nevesinja i prijateljima iz Lovačkog udruženja, te obišao sva borilišta.

Premijer Srpske istakao je da je veoma značajno što se ova manifestacija održava toliko godina, čuvajući tradiciju i okupljajući veliki broj učesnika i posjetilaca.

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"Velika je stvar što Nevesinje uspijeva da sačuva tradiciju i duh Nevesinjske olimpijade", rekao je Minić.

Bratački lug su sa premijerom posjetili i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović, te poslanici u Narodnoj skupštini Srpske Ilija Tamindžija i Milica Ijačić.