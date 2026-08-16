Minić: Nevesinjska olimpijada čuva tradiciju dugu 151 godinu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas Bratački lug u Nevesinju, gdje se održavaju viteške igre i konjske trke, završna manifestacija 151. Nevesinjske olimpijade.
Minić je tom prilikom razgovarao sa mještanima Nevesinja i prijateljima iz Lovačkog udruženja, te obišao sva borilišta.
Premijer Srpske istakao je da je veoma značajno što se ova manifestacija održava toliko godina, čuvajući tradiciju i okupljajući veliki broj učesnika i posjetilaca.
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"Velika je stvar što Nevesinje uspijeva da sačuva tradiciju i duh Nevesinjske olimpijade", rekao je Minić.
Bratački lug su sa premijerom posjetili i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović, te poslanici u Narodnoj skupštini Srpske Ilija Tamindžija i Milica Ijačić.
Nevesinjska olimpijada je više od tradicije, to je dio identiteta, mjesto gdje se više od 150 godina čuvaju viteštvo, običaji i duh sportskog nadmetanja.— Savo Minić (@minic_savo) August 16, 2026
Naša je obaveza da Nevesinjska olimpijada se održava na nivou koji zaslužuju Nevesinjci, Hercegovci i svi ljudi koji je više od… pic.twitter.com/7X3ZSFQr4p
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