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I sladoled je na listi: Ove namirnice treba izbjegavati tokom velikih vrućina

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 21:03

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сладоледи слаткиши десерт
Foto: Pexel/ Augustinus Martinus Noppé

Visoke letnje temperature otežavaju svakodnevicu, a mnogima stvaraju i nedoumicu šta jesti kada zbog sparine oslabi apetit.

Dok se neki okreću grickalicama i potpuno odustaju od kuvanja, dijetetičarka Lola Bigs otkriva šta je dobro jesti, a šta izbjegavati tokom velikih vrućina. Među namirnicama koje ne preporučuje našla se i jedna iznenađujuće popularna ljetna poslastica.

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Namirnice koje mogu pojačati osjećaj vrućine

Iako se sladoled čini kao logičan izbor za rashlađivanje, Bigs tvrdi da njegov efekat nije dugotrajan.

"Sladoled će vas možda trenutno osvježiti, ali bogat je mastima i šećerom, zbog čega tijelo mora više da radi kako bi ga svarilo, pa vam nakon toga može biti još toplije", objasnila je.

Kao alternativu predlaže domaće ledene poslastice od smrznutog bobičastog voća ili banana. Za kremastiju teksturu mogu se pomiješati s grčkim jogurtom, dok se za laganiju i osvježavajuću verziju može koristiti kokosova voda.

Slani čips i slani orašasti plodovi takođe nisu najbolji izbor tokom velikih vrućina.

"Po vrućem vremenu takve grickalice mogu pojačati žeđ i doprinijeti dehidraciji. Veći unos soli takođe može podstaći zadržavanje vode, zbog čega možete da se osećate naduveno i neprijatno", kaže Bigs.

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Umjesto njih savjetuje leblebije pečene s paprikom, koje će zadovoljiti želju za nečim hrskavim, a pritom sadrže proteine i vlakna koja duže drže sitost.

Na spisku namirnica koje preporučuje da izbjegavamo našao se i bijeli hljeb.

"Bijeli hljeb sadrži malo vode i vlakana, pa po vrućem vremenu može ostaviti osjećaj težine i tromosti", objašnjava dijetetičarka.

Predlaže laganije zamjene, poput hrskavih listova salate, koji sadrže veliki udio vode.

"Napunite ih sastojcima bogatim vodom poput krastavaca, paradajza, fete i nane te dodajte malo limunovog soka za svježinu", savjetuje.

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Za večernji obrok Bigs preporučuje jela koja ne zahtijevaju mnogo kuvanja. Jedna od opcija su poke činije, koje se jednostavno pripremaju i mogu sadržati niz hranljivih sastojaka.

"Kao podlogu koristite gotov pirinač ili miješanu salatu, a zatim dodajte tunjevinu ili losos, avokado, rendanu šargarepu, leblebije, kuvano jaje i edamame. Prelijte s malo susamovog ulja i za nekoliko minuta imate gotov obrok", kaže ona.

Druga opcija su takosi s dimljenom paprikom. Hrskave tortilje mogu se napuniti tanko narezanim tikvicama, crnim pasuljem, paradajzom, ukiseljenim lukom, avokadom i zelenom salatom. „

"Ukusni su i puni ukusa, a nakon njih se nećete osjećati teško", dodaje Bigs.

Kao posebno osvježavajuće jelo preporučuje hladni gaspačo. Za pripremu su dovoljni blender, zreli paradajz, krastavac i crvena paprika, a povrće se potom začini s malo soli i bibera.

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Supu treba dobro ohladiti, a može se poslužiti s integralnim hljebom ili hljebom sa sjemenkama za laganu, ali zasitnu večeru.

(Indeks)

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