Medvjed napao lovca: Čuo sam kako mi kosti pucaju

Jezivi zvuk lomljenja sopstvenih kostiju čuo je 69-godišnji lovac Norihiko Takašima dok je ležao priklješten pod divljim mrkim medvjedom teškim 280 kilograma.

Pobješnela zvijer zarila je zube u njegovu šaku na udaljenoj planini u Japanu.

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I dok mu je krv lila niz lice, iskusni lovac imao je samo jednu misao na umu: "Primio je četiri metka, sigurno će umrijeti. Samo je pitanje da li će ovaj kopilan izdahnuti prije nego što ja ostanem bez ruke ili života".

Takašima je preživio borbu na život i smrt koja je trajala čitavih pet minuta, ali njegova krvava drama sa ostrva Hokaido oslikava sve veći problem u Japanu: masovne napade medvjeda na ljude i ogroman pritisak na sve stariju volontersku službu koja štiti lokalna sela.

Drama na planini: Medvjed preživio četiri metka i nastavio juriš na čovjeka

Krvavi susret odigrao se u popodnevnim časovima u planinama sela Šimamaki. Medvjedi su se tek probudili iz zimskog sna i gladni lutali u potrazi za hranom.

Takašima, koji ima više od 40 godina lovačkog iskustva, predvodio je petočlani tim u državnoj akciji kontrole populacije medvjeda. Nakon što su odstrijelili jednog medvjeda, počeli su da se penju uz strmu, snježnu padinu kako bi izvukli lešinu.

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Tada se na stijeni, svega 200 metara dalje, pojavio drugi, znatno veći mrki medvjed. Uprkos prethodnim pucnjevima, zvijer je krenula direktno ka lovcima.

Lovac Judži Hanada (57) ispalio je dva hica – jedan je pogodio medvjeda. Zvijer se pokotrljala niz padinu i zaustavila na svega tri do četiri metra od Takašime. Takašima je odmah opalio! Prvi metak je oborio medvjeda, ali je zvijer ustala.

Ispalio je drugi metak – medvjed je ponovo ustao! U tom trenutku, Takašimina puška je ostala prazna.

Dok je zvijer jurišala, Takašima je uspio grozničavo da ubaci samo jedan metak iz opasača i ispali i treći hitac. Iako je i taj metak pogodio cilj, zvijer nije stajala. Vremena za novo punjenje više nije bilo.

Očajnički potez: "Gurnuo sam mu smrskanu ruku duboko u grlo!"

Medvjed se skokom bacio na Takašimu, koji se zgrčio na zemlji u položaj fetusa. Zvijer ga je poklopila svojom masom od 280 kilograma i divljački zarila zube u po poleđinu njegove lijeve šake.

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Ostali lovci nisu smjeli da pucaju plašeći se da ne pogode svog vođu. Jedan kolega je uspio da uhvati ugao i ispali hitac, ali se medvjed nije ni pomjerio. Zvijer je podivljala još više, počevši kandžama da čupa Takašimu po glavi.

Krv je šikljala na sve strane, a čeljusti medvjeda bile su na nekoliko centimetara od njegovog lica.

Takašima je shvatio da mora da uradi nešto nezamislivo.

Smrskanu, krvavu lijevu ruku zabio je duboko u grlo pobješnelog medvjeda!

Zvijer je počela da se davi i nagon na povraćanje ju je uzdrmao. U tom trenutku dramatičnog zastoja, drugi lovac je povikao: "Pucaj!".

Ispaljena su još dva metka i medvjed se beživotno srušio i otkotrljao niz padinu.

Kada su kasnije pregledali lešinu zvijeri, pronašli su sloj sala debljine od 3 do 5 centimetara – neuobičajeno debeo za medvjeda koji je tek izašao iz brloga. To salo poslužilo je kao prirodni "pancir" koji je ublažio smrtonosne hice.

Rođendan u krvi i 50 kopči na glavi

Nakon što se zvijer konačno smirila, Takašima je ustao, otišao do obližnjeg potoka i isprao krv sa lica, a zatim pješice krenuo 15 minuta nizbrdo do vozila.

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Tog dana bio mu je 69. rođendan.

"Da sam poginuo, moj rođendan i dan moje smrti bili bi isti datum. Bar bi bilo praktično za pamćenje", našalio se kasnije iz bolničke postelje.

Povrede su bile izuzetno teške. Proveo je 25 dana u bolnici, prošao nekoliko operacija, a kosti u lijevoj šaci morale su biti ojačane metalnom pločom. Zbog oštećenja živaca i dalje nema osjećaj u prstima, dok mu je na desnoj strani glave ušiveno čak 50 kopči.

Život su mu, kako kaže, spasile debele kožne rukavice bez kojih nikada ne ide u lov i čije nošenje godinama ututkava mlađim kolegama.

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Takašimina drama ogolila je surovi problem sa kojim se Japan suočava. U posljednjih deset godina, samo na Hokaidu sedam ljudi je povrijeđeno u akcijama kontrole medvjeda.

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Udruženje lovaca u ovom selu broji 16 članova i niko od njih nije profesionalac. To su obični kancelarijski radnici, ribari i komunalci koji volontiraju u slobodno vrijeme iz osjećaja građanske dužnosti.

Lovci za ovaj smrtonosni posao dobijaju satnicu od oko 3.400 jena (oko 22 dolara) i premiju od 100.000 jena po odstrijeljenom medvedu. Oprema i oružje koštaju na hiljade dolara, samo jedan metak košta oko 10 dolara, a lovci sami plaćaju gorivo i put do strelišta udaljenih i po 200 kilometara.

Vlada Japana pokušala je da uvede kategoriju "državnih lovaca", ponudivši honorarni posao sa početnom satnicom od svega 1.452 jena (oko 9,5 dolara).

Lovci su ovakav potez vlasti nazvali sramotnim i ponižavajućim, prenosi "Pink".

"Od nas se traži vrhunska stručnost i izlaganje smrtonosnoj opasnosti, a nude nam nestabilan honorarni posao od kog mlađi ljudi ne mogu da prehrane porodice. Ako već daju zvučna imena poput 'državni lovac', neka ih zaposle kao prave državne službenike sa garantovanom bezbjednošću. Ljudski životi su u pitanju!", poručuje lovac Hanada.

Takašima je bio još direktniji u svojoj ocjeni:

"Rasprave na državnom i administrativnom nivou kasne čitavih 30 godina za realnošću na terenu".