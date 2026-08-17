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Naučnici iz BiH otkrili novu vrstu čovječije ribice

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 08:27

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Човјечија рибица снимљена у Крањским тунелима
Foto: ATV

Čovječija ribica koja nastanjuje podzemne vode Grmeča identifikovana je kao nova vrsta, a dobila je naučni naziv Proteus bosniensis.

Nova vrsta ograničena je na područje gornjeg toka rijeka Une i Sane, unutar sliva Dunava u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini, prvenstveno na području Grmeča.

Njeno stanište čini složen kraški pejzaž s brojnim podzemnim sistemima koji povezuju visoka kraška polja s nižim područjima.

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Prema rezultatima istraživanja, Proteus bosniensis nastanjuje podzemne vode koje izviru kroz velike kraške izvore poput Klokota, Krušnice, Sanice i Dabra.

Pećinski sistemi na području njenog rasprostranjenja karakterišu i veliki crni bakterijski biofilmovi koji prekrivaju krečnjačke zidove i predstavljaju osnovu bogatih podzemnih zajednica.

U istraživanju su učestvovali i bosanskohercegovački biolozi Emina Šunje sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Adnan Zimić iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, prenosi "Radiosarajevo".

Vrsta ima vrlo ograničeno područje rasprostranjenosti

Naučnici navode da je rasprostranjenost nove vrste vjerovatno još uvijek potcijenjena. Procijenjeni areal iznosi oko 700 kvadratnih kilometara, dok je površina koju vrsta stvarno naseljava oko 30 kvadratnih kilometara.

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Zbog tako ograničene rasprostranjenosti, istraživači privremeno preporučuju da se Proteus bosniensis procijeni kao ugrožena vrsta prema kriterijumu B Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN).

Dio staništa mogao bi biti ugrožen otvaranjem rudnika

Otkriće nove vrste posebno dobija na značaju zbog mogućih zahvata u području njenog staništa.

Dio podzemnih voda na istočnom dijelu Grmeča mogao bi biti direktno ugrožen ukoliko se u Luškom polju otvori rudnik boksita.

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Budući da je čovječija ribica u potpunosti vezana za podzemne vodene sisteme, promjene u kvalitetu i režimu podzemnih voda mogu predstavljati ozbiljan rizik za njen opstanak, upozoravaju iz Eko akcije.

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Tagovi :

Čovječija ribica

Grmeč

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