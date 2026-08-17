Stradao tokom odmora u Grčkoj: Aleksi (17) nije bilo spasa, majka ga našla mrtvog

Aleks Meki (17) iz Irske, tragično je stradao tokom odmora u Grčkoj kada ga je tokom tuširanja ubila struja!

Tragedija se dogodila 9. avgusta, nekoliko dana nakon što je Aleks sa porodicom stigao na malo grčko ostrvo Kimolos.

Kako prenosi Guardian, tinejdžer je sa porodicom boravio u više od 50 godina staroj kamenoj kući. Njegova majka je poreklom sa ostrva, a porodica je tamo redovno provodila odmore i često odsjedala u istoj kući.

Prema informacijama lista, tinejdžer je ušao da se kupa i pružio je ruku da uzme tuš. Ubrzo nakon toga se srušio. Aleksi nije bilo spasa. Kasnija obdukcija pokazala je da je 17-godišnjak preminuo od strujnog udara.

I njegova majka je, prema riječima ljekara sa ostrva, osjetila električno pražnjenje kada je pokušala da provjeri šta se dogodilo njenom sinu. Ljekar je za grčku televiziju rekao da joj je savjetovao da odmah isključi struju u kući.

Istražioci provjeravaju električne instalacije

Grčka policija sada pokušava da utvrdi kako je došlo do nesreće. Prema pisanju medija, u fokusu istrage su električne instalacije u kući i bojler.

Objekat je zapečaćen, a nezavisni stručnjak trebalo bi da provjeri instalacije. Istražitelji ispituju i da li je u električnom ormariću možda nedostajao važan zaštitni uređaj. Porodica je najavila da će preduzeti pravne korake.

Pažnju na Kimolosu privukao je i još jedan detalj. Gradonačelnik ostrva po zanimanju je električar i, prema pisanju "Guardiana", upravo je on 2024. godine potpisao sertifikat za električne instalacije u toj kući. I ta okolnost sada se provjerava.

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Gradonačelnik je nakon tragedije izrazio duboku potresenost. Na ostrvu sa manje od 1.000 stanovnika smrt tinejdžera izazvala je veliku žalost.

Bio je izuzetan učenik

U svom rodnom Korku Aleks je važio za izuzetno talentovanog učenika. Zajedno sa dvojicom školskih drugova razvio je komunikacioni sistem namijenjen osobama sa neverbalnim autizmom. Za taj projekat grupa je već dobila nekoliko nagrada.

"Veoma je tužno što je neko u tim godinama morao da izgubi život na ovako tragičan način", rekao je irski političar Kolm Burk za "Gardijan".

Aleks je, kako je istakao, imao cijeli život pred sobom. Sada bi istraga i vještačenje trebalo da utvrde kako je 17-godišnjak stradao u kući za odmor koju je njegova porodica godinama iznajmljijvala.

(Telegraf)