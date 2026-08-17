Logo

Stradao tokom odmora u Grčkoj: Aleksi (17) nije bilo spasa, majka ga našla mrtvog

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 08:30

Komentari:

0
Грчка застава море љетовање
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Aleks Meki (17) iz Irske, tragično je stradao tokom odmora u Grčkoj kada ga je tokom tuširanja ubila struja!

Tragedija se dogodila 9. avgusta, nekoliko dana nakon što je Aleks sa porodicom stigao na malo grčko ostrvo Kimolos.

Kako prenosi Guardian, tinejdžer je sa porodicom boravio u više od 50 godina staroj kamenoj kući. Njegova majka je poreklom sa ostrva, a porodica je tamo redovno provodila odmore i često odsjedala u istoj kući.

Prema informacijama lista, tinejdžer je ušao da se kupa i pružio je ruku da uzme tuš. Ubrzo nakon toga se srušio. Aleksi nije bilo spasa. Kasnija obdukcija pokazala je da je 17-godišnjak preminuo od strujnog udara.

I njegova majka je, prema riječima ljekara sa ostrva, osjetila električno pražnjenje kada je pokušala da provjeri šta se dogodilo njenom sinu. Ljekar je za grčku televiziju rekao da joj je savjetovao da odmah isključi struju u kući.

Istražioci provjeravaju električne instalacije

Grčka policija sada pokušava da utvrdi kako je došlo do nesreće. Prema pisanju medija, u fokusu istrage su električne instalacije u kući i bojler.

Objekat je zapečaćen, a nezavisni stručnjak trebalo bi da provjeri instalacije. Istražitelji ispituju i da li je u električnom ormariću možda nedostajao važan zaštitni uređaj. Porodica je najavila da će preduzeti pravne korake.

Pažnju na Kimolosu privukao je i još jedan detalj. Gradonačelnik ostrva po zanimanju je električar i, prema pisanju "Guardiana", upravo je on 2024. godine potpisao sertifikat za električne instalacije u toj kući. I ta okolnost sada se provjerava.

Човјечија рибица

Nauka i tehnologija

Naučnici iz BiH otkrili novu vrstu čovječije ribice

Gradonačelnik je nakon tragedije izrazio duboku potresenost. Na ostrvu sa manje od 1.000 stanovnika smrt tinejdžera izazvala je veliku žalost.

Bio je izuzetan učenik

U svom rodnom Korku Aleks je važio za izuzetno talentovanog učenika. Zajedno sa dvojicom školskih drugova razvio je komunikacioni sistem namijenjen osobama sa neverbalnim autizmom. Za taj projekat grupa je već dobila nekoliko nagrada.

"Veoma je tužno što je neko u tim godinama morao da izgubi život na ovako tragičan način", rekao je irski političar Kolm Burk za "Gardijan".

Aleks je, kako je istakao, imao cijeli život pred sobom. Sada bi istraga i vještačenje trebalo da utvrde kako je 17-godišnjak stradao u kući za odmor koju je njegova porodica godinama iznajmljijvala.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

tragedija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Возило Хитне помоћи.

Svijet

Roditelji mislili da im sin spava na zadnjem sjedištu, nakon 100 kilometara shvatili da je preminuo

7 h

0
Предсједник САД Доналд Трамп разговара са новинарима док излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у савезној држави Мериленд, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.*

Svijet

Tramp izdao hitnu naredbu

7 h

0
Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физичких и хемијских својстава, које су у међусобној вези. Море је велико тијело морске воде које је дијелом или у потпуности окружено копном.

Svijet

Ignorisali crvenu zastavicu i ušli u nemirno more: Braću izvukli mrtve iz vode

8 h

0
Стравична трагедија: Петоро тинејџера погинуло у директном удесу

Svijet

Stravična tragedija: Petoro tinejdžera poginulo u direktnom udesu

8 h

0

  • Najnovije

15

33

Tramp: Žestoko ćemo bombardovati Oman ako nam bude stajao na putu

15

31

Amerikanaca (30) udario grom dok se penjao na Etnu

15

25

Porodica strahuje da je general Mladić ponovo imao moždani udar

15

21

Otkriven uzrok smrti Kličkove bivše: Evo šta su zatekle hitne službe

15

16

Uznemirujući snimak nakon pucnjave u Španiji! Izrešetane trudna sestra i tašta vođe klana "Baba"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima