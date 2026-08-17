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Roditelji mislili da im sin spava na zadnjem sjedištu, nakon 100 kilometara shvatili da je preminuo

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 07:56

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Porodica rumunskog porijekla doživjela je stravičnu tragediju tokom putovanja kroz Italiju. Roditelji su gotovo 100 kilometara vozili auto-putem, uvjereni da njihov 31-godišnji sin spava na zadnjem sjedištu, da bi tek na odmorištu shvatili da je mladić preminuo.

Tragedija se dogodila u nedjelju ujutru, 16. avgusta, na auto-putu A21 Torino-Pjačenca, na dionici između naplatnih rampi Kasteđo i Vogera, u oblasti Pavije.

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Porodica je krenula iz Pjačence ka Torinu. Otac je bio za volanom, majka je sjedila na mjestu suvozača, dok je njihov 31-godišnji sin bio na zadnjem sjedištu. Tokom vožnje mladić je ćutao, pa su roditelji pomislili da je zaspao, piše Skaj Tr24.

Međutim, kako je vrijeme prolazilo, počeli su da sumnjaju da nešto nije u redu. Pokušavali su da ga probude, ali mladić nije reagovao.

Oko 7.30 otac je zaustavio automobil na odmorištu između Kasteđa i Vogere. Tek tada je shvatio da je njegov sin klonuo i da ne daje nikakve znake života.

Odmah je pozvana hitna pomoć. Ekipa je stigla za nekoliko minuta, ali ljekarima nije preostalo ništa drugo nego da konstatuju smrt.

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Prema informacijama koje su roditelji dali spasiocima, 31-godišnjak je imao blaže srčane tegobe. Pretpostavlja se da je doživio iznenadnu zdravstvenu tegobu koja je bila fatalna.

(Telegraf.rs)

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preminuo mladić

tragedija

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