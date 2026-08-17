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Gorjela kuća u dobojskom naselju Bušletić

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 07:54

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Požar je zahvatio porodičnu kuću u dobojskom naselju Bušletić na kojoj je pričinjena veća materijalna šteta, saopšteno je iz područnog odjeljenja Civilne zaštite.

Na području Boljanića i u Božincima požarom je zahvaćena veća površina niskog rastinja, a u Pridjelu Gornjem zapalila se elektroinstalacija, navedeno je u saopštenju.

Vatrogasci su bili angažovani na svim požarištima.

Građanima je upućen apel da u vrijeme visokih tepmeratura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah obavijete vatrogasce.

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Tagovi :

požar

Doboj

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