Gorjela kuća u dobojskom naselju Bušletić

Autor:ATV redakcija
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Požar je zahvatio porodičnu kuću u dobojskom naselju Bušletić na kojoj je pričinjena veća materijalna šteta, saopšteno je iz područnog odjeljenja Civilne zaštite.
Na području Boljanića i u Božincima požarom je zahvaćena veća površina niskog rastinja, a u Pridjelu Gornjem zapalila se elektroinstalacija, navedeno je u saopštenju.
Vatrogasci su bili angažovani na svim požarištima.
Građanima je upućen apel da u vrijeme visokih tepmeratura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah obavijete vatrogasce.
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