Gorjela kuća u dobojskom naselju Bušletić

Požar je zahvatio porodičnu kuću u dobojskom naselju Bušletić na kojoj je pričinjena veća materijalna šteta, saopšteno je iz područnog odjeljenja Civilne zaštite.

Na području Boljanića i u Božincima požarom je zahvaćena veća površina niskog rastinja, a u Pridjelu Gornjem zapalila se elektroinstalacija, navedeno je u saopštenju.

Vatrogasci su bili angažovani na svim požarištima.

Građanima je upućen apel da u vrijeme visokih tepmeratura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah obavijete vatrogasce.