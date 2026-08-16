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Završetak radova kod Prijedorske petlje - VIDEO

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 17:03

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Радови код Приједорске петље
Foto: Banjaluka.com

Kod Prijedorske petlje privode se kraju radovi na brzoj cesti, na zatvorenoj dionici koja vodi do raskrsnice kod “Voćar prometa”.

Prema dostupnim informacijama, radovi su u završnoj fazi.

Više detalja o završetku radova i uspostavljanju saobraćaja za sada nije poznato.

(Banjaluka.com)

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Tagovi :

prijedorska petlja

Banjaluka

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