Završetak radova kod Prijedorske petlje - VIDEO

Autor:ATV redakcija
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Kod Prijedorske petlje privode se kraju radovi na brzoj cesti, na zatvorenoj dionici koja vodi do raskrsnice kod “Voćar prometa”.
Prema dostupnim informacijama, radovi su u završnoj fazi.
Više detalja o završetku radova i uspostavljanju saobraćaja za sada nije poznato.
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