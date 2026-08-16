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Zeljković: Šminka ne može sakriti da dijelovi Banjaluke nemaju vodu

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 10:22

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одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић
Foto: ATV

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković posjetio je domaćinstva u potkozarskim selima ugrožena sušom i učestvovao u podjeli vode građanima koji se već danima suočavaju sa ozbiljnim problemima u vodosnabdijevanju.

Tom prilikom poručio je da nijedan lajk, nijedan reflektor, nikakva šminka i sjajne slike ne mogu sakriti sramotu da dijelovi najvećeg grada Republike Srpske imaju hroničan problem sa vodom.

"Ovo nije pitanje politike, nego pitanje života. Ovo je problem koji pogađa sve građane, bez obzira na to za koga glasaju i kako se politički opredjeljuju. Kada čovjek nema vodu, onda nema dostojanstven svakodnevni život, i zato ova tema mora biti iznad svake političke podjele", istakao je Zeljković.

On je naglasio da se problem vodosnabdijevanja može lako politizovati, ali da je mnogo važnije da Banjaluka konačno dobije jedinstven i snažan glas kada su u pitanju prioriteti građana.

"Od gradonačelnika do svakog izabranog funkcionera, svi moraju da se ponašaju odgovorno prema onome što su stvarni problemi ljudi. Ne možemo pristati na to da Banjaluka nema gradonačelnika dok se mjesecima vodi borba za lične političke ambicije, a nakon izgubljenih utakmica javnosti nude društvene mreže, sjajne fotografije i novi megalomanski projekti, umjesto da se siđe u prašinu realnosti i ljudima ponude konkretna rješenja za vodu", poručio je Zeljković.

On je istakao da se razvoj grada ne može mjeriti velikim najavama i marketinškim slikama, dok istovremeno postoje naselja i sela u kojima građani strepe hoće li imati osnovne uslove za život.

"Banjaluka mora imati odgovornu vlast, jasne prioritete i konkretna rješenja. Voda mora biti prioritet svih prioriteta. Sve drugo može da sačeka, ali život ljudi ne može", zaključio je Zeljković, prenosi Srna.

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Tagovi :

Bogoljub Zeljković

Voda

nestašica vode

Isključenja vode

Restrikcije vode Banjaluka

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