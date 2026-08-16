Ovo je samo upozorenje: Mještani zbog suvih česmi na protestu

Voda je obećana, cjevovod se gradi, rokovi prolaze, a česme u pojedinim banjalučkim naseljima i dalje suve. Razumijevanja za nova obećanja i strpljenja mještani više nemaju.

U Mišinom hanu izašli su na ulice.Blokirali su magistralni put. Pitaju koliko još treba da čekaju na ono bez čega se, jednostavno ne može živjeti?

Česme su presušile odavno ali i strpljenje mještana Mišinog Hana.

Današnje okupljanje je kako kažu samo "protest opomene". Gradskim vlastima jasno poručuju da vodu moraju dobiti jer već danima nemaju osnovne uslove za život.

"Govorim samo istinu ovo je bruka i sramota sedmi dan bez vode",

"Ne mogu mala djeca izlaziti, da smo njih izveli, 70 djece koja su čak i u pelenama, kako to dijete okupati?"

"Nas 12 ima u kući ima, to je sramota. Meni je došlo da legnem ovde na asfalt", govore ogorčeni mještani za ATV.

Na muke mještana nadležni nijemi. Direktor vodovoda koje se ranije javljao više se ne javlja na pozive građana. Posljednje informacije koje su dobili od banjalučkog Vodovoda su poražavajuće – vode nema do daljnjeg.

"On se sada više ne javlja, ni sinoć ni danas, ne znam šta da radi, obećava obećava, od tog obećanja ništa. Ljudi imaju djecu imam ih i ja sama, ljudi nemamo da se okupamo nemamo za stoku nema.Samo želimo vodu!",

"Otkad je škola završena mi kap vode nismo imali u roku od ovih mjesec i po dana dva",

"Nas 13 ima u kući i još su došli nam gosti iz Srbije, ljudi se nemaju čime okupati, pogledaj kakvi smo!“,

"Šta će reći? Bruku i sramotu! Eto šta su nam rekli. Bruka i sramota da nema vode u 21 vijeku osam dana, nazovemo vodovod on kaže nemamo do daljnjega vode. Do daljnjeg", dodaju mještani.

Vozači koji su se našli na blokiranoj dionici nisu bili ljuti na građane jer ih kako kažu razumiju i svjesni su problema u kojem se mještani nalaze.

"Na ravno da ih razumijem vjerovatno bih i ja isto postupila. Isto bih postupila, ovo je katastrofa u plus 40 da nemaju ljudi vodu to nema nigdje u 21 vijeku, to je žalosno", kaže jedna vozačica koja se zadesila na putu i dodaje:

"Krenula sam majki u Piskavicu isto nema vode danima, 20 dana nemaju vode i vozim joj vodu jer nema da popije i loše joj je".

Mještani potkozarskih naselja ovde neće stati. Najavljuju novo, masovnije okupljanje i to već sutra. Najavljeni protest neće biti samo opomena i trajaće dok ne prođe nestašica vode koja je pogodila njihove domove.