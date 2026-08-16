Održana 151. Nevesinjska olimpijada

Penjanje uz masan stub, boj na brvnu, skok na mijeh, kamena s ramena, povlačenje konopca – samo su neke od viteških disciplina koje su se našle na Batačkm lugu kod Nevesinja.

Kruna Nevesinjske olimpijade svakako su konjičke trke koje se održavaju 151 godinu zaredom. Takmičari kažu da je konkurencija velika i da nije lako doći do medalje.

"Sedma zlatna medalja po redu, disciplina – penjanje na masnu banderu. Teško, ovo je najviša bandera u regionu. Kao št vidite – debela je i ofarbana. Nije svejedno", kaže Jovan Stupar, takmičar.

"Znači mi mnogo jer se u posljednje vrijeme gube te tradicionalne vrijednosti koje bi mi trebali prenijeti na mlade", rekao je takmičar Peđa Ninković.

Među takmičarima bilo je i ponosnih Nevesinjaca.

Da nije lako suditi na ovakvom događaju, najbolje zna Anđelko Grahovac, koji već 25 godina sudi na Nevesinjskoj olimpijadi.

"Olimpijada koja bilježi dugu tradiciju već 151 godinu. Vidite i sami po broju disciplina, svake godine smo negdje bar za jedan nivo više, zastupljene su nam sve viteško-atletske discipline", govori sudija Anđelko Grahovac.

Nevesinjska olimpijada nije značajna samo za ovaj dio Hercegovine, nego i za cijelu Republiku Srpsku. Ova sportska manifestacija u zadnjih nekoliko godina postala je prava turistička atrakcija.

"Ovo je jedna veoma bitna manifestacija. Ja se nadam da će do kraja ove godine zahtjev koji je otišao UNESKU da bude na listi svjetskog kulturnog nasljeđa, jer mislim da to zaslužuje Nevesinjska olimpijada", rekao je premijer Srpske Savo Minić.

Bratačkim lugom prošetalo je hiljade ljudi, što dokazuje da su dani Nevesinjske olimpijade najpopularnija atrakcija turistima, ali i Nevesinjcima koji su se odavno odselili. Pored sportskih aktivnosti, za sve posjetioce bio je pripremljen zabavni program.