Banjalučanka napravila veliku grešku u autu pa proživjela dramu

Kada spoljašnja temperatura pređe 35 stepeni, kabina automobila parkiranog na suncu u roku od samo sat vremena pretvara se u pravu pećnicu, jer temperatura na kontrolnoj tabli i sjedištima i 70 stepeni.

Dok većina vozača opravdano strijepi od pregrijavanja motora ili kvara na klimi, malo ko razmišlja o predmetima koje svakodnevno ostavljamo na sjedištima, u kasetama ili držačima za čaše.

Obične sitnice iz svakodnevne upotrebe na ekstremnim temperaturama mijenjaju hemijsku strukturu, pa mogu da postanu opasni toksini ili da izazovu ozbiljnu štetu u vozilu.

Iskustvo iz prve ruke: Drama na banjalučkom parkingu

Da paklene vrućine nisu samo teorijska opasnost na papiru, na svojoj koži osjetila je tridesetpetogodišnja Banjalučanka Milica.

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Ona je tokom nedavnog toplotnog talasa ostavila automobil na parking prostoru u centru grada, izvadila kese iz kupovine, ali zaboravila mobilni telefon na suvozačevom sjedištu.

"Zadržala sam se u gradu svega 40 minuta. Kada sam prišla automobilu, primijetila sam da su stakla iznutra potpuno zamagljena tamnim dimom. Otvorila sam vrata i zapljusnuo me nesnosan smrad paljevine i plastike. Telefon je bio deformisan", prisjeća se Milica koja i dan-danas ne može da vjeruje šta se dogodilo.

Stručnjaci upozoravaju da su pametni telefoni i prenosivi punjači nosioci najvećeg rizika. Njihove litijum-jonske baterije na temperaturama iznad 60 stepeni ulaze u proces nekontrolisanog pregrijavanja, pri čemu nabreknu, ispuštaju otrovne gasove i vrlo lako planu.

Upozorenje stručnjaka: Sprejevi i upaljači sa snagom male bombe

Ovakvi prizori nisu rijetkost tokom ljetnjih mjeseci, što potvrđuju i saobraćajni stručnjaci. Goran, serviser iz Banjaluke koji se godinama susreće sa posljedicama ljetnih havarija na vozilima, ističe da vozači najčešće naprave grešku iz neznanja.

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“Ljudi ne shvataju da zatvoren auto na suncu djeluje kao konvekcijska rerna. Svake sezone imamo bar nekoliko vozila sa polupanim vjetrobranima ili uništenim instrument tablama, jer je u kabini eksplodirao običan dezodorans ili plastični upaljač. Tečni gas u upaljačima se na toploti enormno širi, kućište puca i prska zapaljivu tečnost po vrelim površinama. Sprejevi pod pritiskom su još opasniji jer njihovo pucanje nosi snagu male bombe”, objašnjava Goran za "BL portal".

Skrivene opasnosti: Plastične flašice kao lupe i hemijski zagađivači

Posebnu opasnost predstavljaju i predmeti koje smatramo potpuno bezazlenim, poput obične plastične flašice sa vodom. Kada se ostavi na sjedištu tako da kroz nju prolaze direktni sunčevi zraci, prozirna plastika i tečnost djeluju poput sabirnog sočiva, odnosno lupe. Usmjereni zrak svjetlosti u jednoj tački postiže temperaturu dovoljnu da zapali tekstil ili kožu enterijera u roku od nekoliko minuta. Pored opasnosti od požara, plastika na ovoj toploti u vodu otpušta štetne hemikalije, pa takva voda postaje otrovna za piće.

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Takođe, alkoholna sredstva za dezinfekciju ruku na visokim temperaturama ubrzano isparavaju i pune kabinu zapaljivim parama, dok lijekovi ostavljeni u kaseti gube svoja svojstva i postaju hemijski nestabilni.

Zbog svega ovoga, serviseri i spasioci apeluju na vozače da prije napuštanja vozila naprave brzinski pregled kabine, jer samo tri sekunde pažnje mogu spasiti imovinu i spriječiti tragediju na vrelom asfaltu.