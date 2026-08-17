Potkozarska sela i dalje bez vode

10 dana bez kapi vode. Mještani Ivanjske se ne kupaju, ne peru, ne pune bojlere – nego se, kako kažu, snalaze. Izvor, burad, cisterne – šta god može da posluži, jer česma im ovih mjeseci služi samo kao podsjednik da vode nema.

"Trenutno nemamo vode 10 dana, ni kapi, borimo se kući, okej, snalazimo se nekako imamo izvor tu sipamo, borimo se, što se tiče lokala, dosipamo presipamo bačve, uložili smo puno novca da bi imali vode ali sve je to jako jako jako teško", rekao je Zoran Popović, mještanin Ivanjske.

"Civilna zaštita grada Banjaluke izlazila je ovdje na teren, dovlačila je vodu svim stanovnicima onoliko koliko se moglo pokriti oni to i dalje rade tako se pokrivamo neko se snabdijeva sa drugih strana i rješavamo problem kako znamo i umijemo ne možemo drugačije", rekao je Milan Popović, mještanin Ivanjske.

Ako vam se 10 dana bez vode čini mnogo – na samo nekoliko kilometara dalje imaju još teži vodni režim. U Piskavici voda nije potekla punih 16 dana. I tako, dan po dan, mještani postaju stručnjaci za preživljavanje.

"Evo vidi, idu djeca sa traktorom, pa doćeraju, negdje odozgo iz šume, i tako ne možeš se napiti to je vruće, eto nikako, ko ima stoke naopako mu, najgore nemaš ti odakle ni dotjerati. Ako dođe onda znate šta ni za šta ne možeš upotrijebiti samo za vc šolju, ako uključiš bojler ne može raditi ako uključiš veš mašinu ne može raditi", rekao je Neđo Ivić, mještanin Piskavice.

I u Adamovićima se voda traži gdje god je ima. U rijeci su pronalazili spas. Sada je i ona presušila, pa se koristi izvor kraj ribnjaka – sa muljem, talogom i svim onim što svakako nije zamjena za vodu iz česme.

"Doćeramo iz rijeke, ali nema ni u rijeci vode drago dijete, u nas je prije bila rijeka ali nema, nego dole ovamo ima Nenad Šibarević on ima ribnjak i kraj ribnjaka ima izvor što se slijeva i to nam daje da natočimo da dovozimo kući ali nije to čisto i uredno na dnu dole mulj, trošiš svašta", rekla je Dobrila Dragić, Adamovići.

Mještani broje dane bez vode, grad broji – rokove. Gradonačelnik i direktor vodovoda su najavili da će sva potkozarska sela vodu dobiti do 15. avgusta. 15. je prošao. Vode i dalje nema. Gradsku upravu pitali smo kada će je biti, konkretan datum nismo dobili. Dobili smo zato uvjeravanje da radovi teku, kako oni ocjenjuju, dobrom dinamikom i da će biti završeni čak i prije predviđenog roka. Samo niko da kaže – kojeg roka?

"Intenzivno se realizuju radovi na sistemu „Tunjice 1 i 2". Od samog početka bilo je poznato da je riječ o izuzetno velikom i kompleksnom projektu, zbog čega se svim aktivnostima pristupa sa posebnom pažnjom i u skladu sa utvrđenom dinamikom i tehničkim zahtjevima. Tokom realizacije radova pojavljuju se određeni tehnički izazovi, što je uobičajeno kod ovako složenih infrastrukturnih projekata. Radovi teku dobrom dinamikom, te će isti biti završeni i prije previđenog roka", navode iz Gradske uprave Banjaluka.

Za ljude koji su 10 ili 16 dana bez vode, treba voda- danas. Ne obećanje da će jednog dana stići. A dok se čeka kraj radova, ostaje pitanje: koliko još dana?