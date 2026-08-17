"Licidersko srce" okupilo folkloraše iz sedam zemalja

Međunarodni dječiji festival folklora "Licidersko srce" održan je večeras u Višegradu, gdje su se okupili mladi folkloraši iz Rumunije, Njemačke, Gruzije, Francuske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Republike Srpske.

Učesnici festivala defilovali su ulicama Višegrada, od Višegradske ćuprije do Andrićgrada, gdje je održan centralni program i svečano otvaranje festivala.

Festivalu je prethodio sastanak načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića i ministra za brigu o porodici i demografiju Srbije Jelene Žarić Kovačević.

Žarić Kovačević je nakon sastanka rekla da ovakvi susreti imaju nemjerljiv značaj, posebno u vremenu u kojem je važno učiti jedni druge razumijevanju, toleranciji i poštovanju različitosti.

"Kada deca uče tradicionalne igre, nose narodnu nošnju, upoznaju stare zanate i slušaju priče o običajima svojih naroda, ona ne uče samo o prošlosti, već uče da poštuju svoje korene, ali i da uvažavaju i razumeju druge kulture i različitosti", istakla je Žarić Kovačević.

Ona je navela da je sa načelnikom Višegrada razgovarala o produbljivanju saradnje u oblasti porodično orijentisanih politika u lokalnim zajednicama.

Nakon sastanka priređen je prijem za predstavnike kulturno-umjetničkih društava koja učestvuju na festivalu, a potom je uslijedio defile učesnika.

Predsjednik Udruženja građana "Era" Ivana Cvetković rekla je novinarima da se "Licidersko srce" ove godine održava 18. put, a da je Višegrad jedan od gradova domaćina festivala.

"U prelijepom gradu Višegradu dočekali su nas predivni domaćini i sa radošću smo ovdje", rekla je Cvetkovićeva.

Poseban doživljaj za učesnike bila je plovidba Drinom, tokom koje su imali priliku da upoznaju prirodne i kulturne vrijednosti Višegrada.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Srbije predstavilo je na festivalu karavan "Rastimo zajedno – Porodica na prvom mjestu u svakom mjestu".

Pozdravljajući učesnike festivala, načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je velika čast što je Višegrad i ove godine domaćin "Liciderskog srca".

"Ovo nije samo festival igre, pjesme i tradicije. To je manifestacija koja spaja Srbiju i Republiku Srpsku, ali i povezuje djecu i mlade iz različitih krajeva i različitih zemalja svijeta", rekao je Đurević.

On je istakao da je Višegrad mjesto susreta i spajanja, gdje se susreću ljudi, kulture, tradicija i prijateljstva koja traju.

"Tu je Andrićgrad, jedinstveno mjesto kulture, umjetnosti i susreta, tu je naša čuvena Višegradska ćuprija, simbol povezivanja, a tu je i naša Drina, rijeka koja je kroz istoriju spajala ljude i krajeve", rekao je Đurević.

On je poručio učesnicima da iz Višegrada ponesu najljepše uspomene i prijateljstva koja će trajati i nakon završetka festivala.

Međunarodni dječiji festival folklora "Licidersko srce" ove godine se održava od 15. do 19. avgusta u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu. Osamnaesto izdanje festivala okuplja više od 20 folklornih ansambala, odnosno oko 1.200 učesnika.

Festival kroz folklor, igru i pjesmu njeguje tradiciju i kulturno nasljeđe i pruža djeci i mladima priliku da upoznaju različite kulture, običaje i tradicije, te steknu nova prijateljstva, prenosi Srna.