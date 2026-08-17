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Proširila se linija požara na visoravni Morine kod Nevesinja

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 17:00

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Висораван Морине код Невесиња
Foto: RTRS

Linija požara na visoravni Morine kod Nevesinja, proširila se tokom dana.

Zahvaćena je veća površina uglavnom sasušene trave i niskog rastinja.

Iz Teritorijalno-vatrogasne jedinice Nevesinje su saopštili da se na tom terenu nalaze dvije ekipe vatrogasaca, sa vozilima i pripadnici Oružanih snaga BiH iz Bileće.

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Dodaju da nije ugrožena imovina mještana. Požare na području Zaloma i Bijenje, u nepristupačnom terenu, prate vatrogasci i mještani, i, za sada, vatra ne ugrožava naselja.

(RTRS)

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Tagovi :

Visoravan Morine

Nevesinje

požar

Vatrogasci

Hercegovina

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