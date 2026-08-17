Proširila se linija požara na visoravni Morine kod Nevesinja

Autor:ATV redakcija
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Linija požara na visoravni Morine kod Nevesinja, proširila se tokom dana.
Zahvaćena je veća površina uglavnom sasušene trave i niskog rastinja.
Iz Teritorijalno-vatrogasne jedinice Nevesinje su saopštili da se na tom terenu nalaze dvije ekipe vatrogasaca, sa vozilima i pripadnici Oružanih snaga BiH iz Bileće.
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Dodaju da nije ugrožena imovina mještana. Požare na području Zaloma i Bijenje, u nepristupačnom terenu, prate vatrogasci i mještani, i, za sada, vatra ne ugrožava naselja.
(RTRS)
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