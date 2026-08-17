Proširila se linija požara na visoravni Morine kod Nevesinja

Zahvaćena je veća površina uglavnom sasušene trave i niskog rastinja.

Iz Teritorijalno-vatrogasne jedinice Nevesinje su saopštili da se na tom terenu nalaze dvije ekipe vatrogasaca, sa vozilima i pripadnici Oružanih snaga BiH iz Bileće.

Gradovi i opštine Gori u vikend-naselju u Amajlijama

Dodaju da nije ugrožena imovina mještana. Požare na području Zaloma i Bijenje, u nepristupačnom terenu, prate vatrogasci i mještani, i, za sada, vatra ne ugrožava naselja.

(RTRS)