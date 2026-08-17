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Požar u Konjicu pod kontrolom, ali i dalje postoji opasnost zbog vjetra i visokih temperatura

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 09:32

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Пожар у Коњицу под контролом, али и даље постоји опасност због вјетра и високих температура
Foto: Facebook/Nermina Alihodžić

Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani i nalaze se pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara.

Kako je saopšteno iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nedjelju je od 15.25 do 17.30 na požarištu u naselju Brđani evidentirano gorenje panjeva unutar požarišne zone te su na intervenciju izašli pripadnici PVJ, koji su lokalizovali požar i stavili ga pod kontrolu.

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U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorjela trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja, piše Kliks.

Na području Čitluka, u Gradinićima je gorjela šuma, trava i nisko rastinje te u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizovani.

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Tagovi :

požar

Konjic

Vatrogasci

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