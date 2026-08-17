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Incident u Hitnoj pomoći: Došao na pregled, pa napao medicinsku sestru i policajce

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 09:06

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Ozbiljan incident dogodio se 15. avgusta oko 18 sati u prostorijama Hitne medicinske pomoći u Sjenici, gdje je muškarac koji je došao na ljekarski pregled navodno vrijeđao zaposlene, a potom fizički nasrnuo na medicinsku sestru.

Nakon prijave, na mjesto događaja ubrzo je stigla policijska patrola. Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac je prijetio policajcima i fizički nasrnuo na njih, zbog čega su službenici upotrebili sredstva prinude i savladali ga.

Osumnjičeni je lišen slobode i priveden u prostorije Policijske stanice Sjenica. Utvrđeno je da je riječ o P. M. iz Sjenice, kojem je određeno zadržavanje. Protiv njega će, kako se navodi, biti podnijete odgovarajuće krivične prijave.

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Dva dana ranije prijavljen zbog ugrožavanja bezbjednosti žene.

Isti muškarac je, prema nezvaničnim informacijama, samo dva dana ranije prijavljen zbog sumnje da je ugrozio bezbjednost jedne žene.

Navodno je tom prilikom polomio i staklo na vratima Policijske stanice Sjenica, piše Sandžak Danas.

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Tagovi :

Sjenica

prijetnja

Hitna pomoć

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