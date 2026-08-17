Gori u vikend-naselju u Amajlijama

Autor:ATV redakcija
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Požar je danas izbio u vikend-naselju Amajlije kod Bijeljine, rečeno je u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici.
Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, prenosi Srna.
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