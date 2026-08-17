Gori u vikend-naselju u Amajlijama

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Foto: RTRS

Požar je danas izbio u vikend-naselju Amajlije kod Bijeljine, rečeno je u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, prenosi Srna.

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