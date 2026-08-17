Dok se Evropa bori sa požarima, na TikToku se pojavio opasan trend: 'Ko će zapaliti najveću vatru?'

Dok se širom Evrope i regiona vatrogasci danima bore sa razornim požarima koji gutaju šume, kuće i čitava naselja, iz Velike Britanije stiže novo upozorenje - djeca namjerno izazivaju požare zbog opasnog trenda na društvenim mrežama!

Vatrogasci sada apeluju na roditelje da razgovaraju sa djecom, nakon što su u Lemiton Spa zabilježeni požari u kojima su paljene aerosolne limenke, koje mogu da eksplodiraju i izazovu teške povrede.

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Roditelji su pozvani da razgovaraju sa svojom djecom nakon što je utvrđeno da su požari u Lemiton Spa namjerno podmetani, a slični slučajevi zabilježeni su širom zemlje.

Vatrogasci apeluju na roditelje da upozore djecu na opasnost od izazivanja požara

Vatrogasci iz Vorvikšira saopštili su da su tokom proteklih nekoliko nedjelja više puta intervenisali zbog požara u parku Holt u Lemiton Spa, gdje su aerosolne limenke stavljane u kartonske kutije, a potom paljene. Prema njihovim navodima, požari su namjerno izazivani i predstavljaju ozbiljan rizik po životnu sredinu i lokalno stanovništvo, prenosi Mirror.

To se događa nakon ranijih upozorenja policijskih snaga širom Velike Britanije da mladi učestvuju u izazovima na društvenim mrežama u kojima se takmiče u tome ko će "zapaliti najveću vatru".

"Ono što vidimo posebno je zabrinjavajuće. Neki od mladih koji učestvuju stavljaju aerosolne limenke u kartonske kutije, a zatim ih pale, zbog čega limenke mogu da eksplodiraju. Iako nekima ovo možda djeluje kao zabava, izuzetno je opasno. Kada aerosolne limenke eksplodiraju, mogu da rasprše oštre komade metala velikom brzinom, što može izazvati teške povrede, ne samo kod onih koji pale vatru već i kod ljudi koji se nalaze u blizini. Čak ni posmatrači koji stoje podalje nisu bezbjedni", rekao je portparol policije Vorvikšira.

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On je istakao da zbog veoma toplog i suvog vremena, kao i razornih požara koji su posljednjih nedjelja zahvatili različite dijelove zemlje, postoji realna opasnost da se ovakva vatra proširi na okolne šume ili obližnje objekte.

"Dovoljan je samo jedan nalet vjetra da mali požar preraste u veliku intervenciju", upozorili su vatrogasci.

Policija je saopštila da su neki od mladih koji su učestvovali u incidentima već identifikovani i da će protiv njih biti preduzete odgovarajuće mjere. Ipak, sada je naglasak stavljen na roditelje kako bi spriječili svoju djecu da ponovo izazivaju požare.

"Molimo roditelje i staratelje da razgovaraju sa svojom djecom. Da li znate gdje provode vrijeme? Da li razumiju rizike? Nekoliko minuta razgovora danas moglo bi da spriječi tragediju sutra. To su vaša djeca, unuci, nećaci i sestričine. Nemojte pretpostavljati da neko drugi zna gdje su ili da će ’sve biti u redu’. Pitajte ih gdje idu. Pitajte sa kim su. Provjerite gdje se nalaze. Obavite taj težak razgovor, čak i ako zbog toga dobijete kolutanje očima."

Vatrogasci su poručili da je dovoljna samo jedna pogrešna odluka da dijete zadobije katastrofalne povrede ili čak izgubi život.

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"Mnogo bismo radije vidjeli mladog čovjeka kome je neprijatno jer je roditelj došao po njega nego da stojimo uz porodicu nakon tragedije koja je mogla da bude spriječena i pitamo se da li je nešto moglo da se uradi drugačije."

Ranije ovog mjeseca, policija Zapadnog Mersije upozorila je poljoprivrednike u Herefordširu, Šropširu i Vorikširu na TikTok izazov u kojem učesnici navodno pokušavaju da "zapale što više stvari".

Upozorenje je uslijedilo nakon nekoliko požara u kojima su gorjele bale sijena.

(Telegraf.rs)