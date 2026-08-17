Silovao muškarca ispred crkve Svetog Jovana u Londonu

Migrant iz Eritreje Bruk Desalanj (33) osumnjičen je da je ispred crkve Svetog Jovana u Harou, u sjevernom Londonu, silovao starijeg muškarca, prenose britanski mediji.

Kako se sumnja, on je odvukao starca sa klupe prije nego što ga je odveo iza reklamnog panoa gdje ga je zlostavljao na travnatoj ivici.

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Stravični napad prekinut je nakon 20 minuta, kada je je jedan prolaznik primijetio šta se dešava i pozvao policiju.

Osumnjičeni se pred policijom branio riječima da je pokušavao da "pomogne starcu, koji je bio pijan".

Međutim, nakon što mu je prikazan snimak sa nadzorne kamere, Desalanj je prekinuo razgovor sa policijom i odbio da dalje daje izjavu.

Tužilac Sajmon Šenon je rekao:

"Možete vidjeti kako optuženi vuče teško pijanu žrtvu sa klupe na kojoj je sjedio i vuče je na travnatu površinu".

Rekao je da snimak pokazuje kako Desalanj zaustavlja napad kad god bi neko prošao u blizini.

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Branilac osumnjičenog rekla je da nema dokaza da je penzioner silovan i rekla je porotnicima da ne reaguju "infleksno".

Uprkos tome, porota je Eritrejca proglasila krivim za ovaj gnusan zločin.