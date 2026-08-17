Jonlija za ATV: Vatrogasci, vojnici, šumari i mještani gase požar na Morinama

Nevesinjski vatrogasci angažovani su danas na gašenju požara na visoravni Morine kod Nevesinja, gdje su im u pomoć pritekle Oružane snage BiH, vojnici kasarne Bileća, šumari ali i mještani.

„Što se trenutno tiče požara u Nevesinju imamo aktivan požar, koji gasimo na Morinama. To je veća površina zahvaćena požarom. Gasimo vatrogascima, mi, Oružane snage, jedan dio vojnika iz Kasarne Bileća, nešto šumara i nešto malo mještana. Što se tiče još požara, imamo selo Bijenja, to je visoko iznad kuća, to trenutno ne možemo gasiti jer je na nepristupačnom terenu“, rekao je za ATV Miroslav Jonlija komandir nevesinjskih vatrogasaca.

Ostalo je mirno i pod kontrolom, kako kazuje Jonlija.

„Na Morinama imamo uglavnom ljude, koji izgone stoku na ispašu i imaju te kolibe, a tek dolje ispod Koleško, tu imamo kuće i naselja, mada je i to slabije naseljeno, tako da je sve to uglavnom pod kontrolom“, rekao je Jonlija.