Logo

Jonlija za ATV: Vatrogasci, vojnici, šumari i mještani gase požar na Morinama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 19:19

Komentari:

0
Морине пожар ватрогасци
Foto: ATV

Nevesinjski vatrogasci angažovani su danas na gašenju požara na visoravni Morine kod Nevesinja, gdje su im u pomoć pritekle Oružane snage BiH, vojnici kasarne Bileća, šumari ali i mještani.

„Što se trenutno tiče požara u Nevesinju imamo aktivan požar, koji gasimo na Morinama. To je veća površina zahvaćena požarom. Gasimo vatrogascima, mi, Oružane snage, jedan dio vojnika iz Kasarne Bileća, nešto šumara i nešto malo mještana. Što se tiče još požara, imamo selo Bijenja, to je visoko iznad kuća, to trenutno ne možemo gasiti jer je na nepristupačnom terenu“, rekao je za ATV Miroslav Jonlija komandir nevesinjskih vatrogasaca.

Ostalo je mirno i pod kontrolom, kako kazuje Jonlija.

„Na Morinama imamo uglavnom ljude, koji izgone stoku na ispašu i imaju te kolibe, a tek dolje ispod Koleško, tu imamo kuće i naselja, mada je i to slabije naseljeno, tako da je sve to uglavnom pod kontrolom“, rekao je Jonlija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Visoravan Morine

Nevesinje

Miroslav Jonlija

Vatrogasci

požar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Висораван Морине код Невесиња

Gradovi i opštine

Proširila se linija požara na visoravni Morine kod Nevesinja

5 h

0
Ватрогасци Бијељина

Gradovi i opštine

Gori u vikend-naselju u Amajlijama

7 h

0
Славина, чесма

Gradovi i opštine

Više naselja u Istočnom Sarajevu ostaje bez vode

10 h

0
Пожар у Коњицу под контролом, али и даље постоји опасност због вјетра и високих температура

Gradovi i opštine

Požar u Konjicu pod kontrolom, ali i dalje postoji opasnost zbog vjetra i visokih temperatura

13 h

0

  • Najnovije

22

42

Zašto Srbi i danas traže savjet od Svetog Evsignija: Pouka koju ne smijete ignorisati pred Preobraženje

22

42

Iz Bijeljine do Rusije, pa do daleke Kine - mladi David Simeunović ostvaruje svoje snove

22

21

U Pekingu svjetske igre humanoidnih robota: Takmičenje u 51 disciplini

22

18

"Trampova prijetnja carinom od 100 odsto na britansku robu nije blef"

22

01

Zbog videa o požarima tražili bojkot njenih saradnji: Influenserka se oglasila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima