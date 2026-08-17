Zašto Srbi i danas traže savjet od Svetog Evsignija: Pouka koju ne smijete ignorisati pred Preobraženje

Srpska pravoslavna crkva u utorak obeležava dan praznik Svetog sveštenomučenika Evsignije. On je ranohrišćanski svetitelj i mučenik čiji spomen Srpska pravoslavna crkva obilježava neposredno uoči praznika Preobraženja Gospodnjeg.

Vojnički život i svedočanstvo čuda

Evsignije je rođen u Antiohiji i živio je tokom 3. i 4. veka. Njegov život bio je duboko obilježen vojnom službom, u kojoj je proveo čak 60 godina, služeći pod nekoliko rimskih careva - uključujući Dioklecijana, Maksimijana Hlora, Konstatina Velikog i njegove sinove.

Tokom svog dugog života bio je svjedok velikih hrišćanskih događaja i čuda:

Stradanje Svetog Vasiliska: Kao mlad vojnik prisustvovao je mučeništvu Svetog Vasiliska i kasnije podrobno opisao njegovo stradanje. Prema predanju, tada je vidio mnoštvo anđela i samog Gospoda Isusa Hrista kako prima dušu ovog mučenika.

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Znamenje Časnog Krsta: Vojevao je u vojsci cara Konstantina Velikog i bio je jedan od vojnika koji su licem k licu vidjeli čudesnu pojavu Krsta na nebu sa natpisom „Ovim pobeđuj”, što je prelomilo istoriju hrišćanstva u Rimskom carstvu.

Bogougodni život u Antiohiji

Poslije šest decenija vojne službe, Evsignije se u vrijeme Konstantinovih sinova povukao iz vojske i vratio u rodnu Antiohiju. Iako u već dubokoj starosti, svoje posljednje decenije posvetio je strogom postu, molitvi, čitanju Svetog pisma i činjenju dobrih djela. Izrastao je u uglednog i mudrog starca kome su se sugrađani često obraćali za savjet i pomoć.

Stradanje u vrijeme Julijana Otstupnika

Kada je na vlast stupio car Julijan, poznat kao Otstupnik (zbog toga što je napustio hrišćanstvo i pokušao da vrati paganizam), došlo je do novog talasa pritisaka na hrišćane.

Nepravedna optužba: Dva zavađena čovjeka na ulici zatražila su od Evsignija da im presudi. Ovaj bogobojazljivi starac donio je pravednu presudu. Međutim, nezadovoljan odlukom, čovjek koji je izgubio spor otišao je kod cara Julijana i optužio Evsignija da je hrišćanin.

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Izobličavanje cara: Pozvan pred carev sud, Evsignije se nije uplašio. Iako je imao 110 godina, neustrašivo je istupio pred cara. Umjesto da moli za milost, oštro je iskorio Julijana zbog toga što je odstupio od vjere svojih predaka i zaboravio svetli primer svetog cara Konstantina.

Mučenička smrt: Raznjeđen i razbešnjen starčevom hrabrošću i istinom koju mu je izrekao u lice, car Julijan je naredio da mu se odseče glava.

Sveti Evsignije je nastradao 362. godine u dubokoj starosti, zadobivši nepropadljivi venac mučenika.

Duhovni značaj

Sveti sveštenomučenik Evsignije ostavlja snažnu poruku o nepokolebljivosti u vjeri. Njegov život pokazuje da za svjedočenje Istine ne postoje granice u godinama - on je i kao mladi vojnik i kao starac od preko sto godina ostao vjeran Hristu, pokazujući da su pravednost, istinoljublje i odanost Bogu iznad svih zemaljskih vlasti i strahova.

(Ona.rs)