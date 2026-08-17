Čemu sva galama ako Memorijalni centar Potočari radi po zakonu?

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac se pita zašto se i zbog čega diže tolika prašina oko predprocesnih radnji koje su normalne u bilo kom sudskom postupku, pa tako i ovom koji je aktivan.

"Svi se pitamo zašto se i zbog čega diže tolika halabuka. Već u prvim trenucima kada su pozivani zaposleni bivši/sadašnji radnici Memorijalnog centra automatski se podiglo sve da se to da li spriječi ili da se eventualno utiče na pravosudne institucije da se postupak obustavi, sa čim se niko ne slaže.

Isidora Graorac

Graorac smatra da se Memorijalni centar Potočari ne bavi samo onim zbog čega je osnovan, nego se bavi širom, političkom pričom i svim onim što čini život BiH.

"Svjedoci smo njihovih izvještaja, ne može se isključiti to i reći da oni rade samo ono što je njihova aktivnost. Ono što smo svi primijetili je da se ovdje u samom startu pokušava prebaciti priča i sve što je sporno na žrtve, porodice žrtava, kulturu sjećanja, sve ono što Memorijalni centar i jeste, da bi se stvorila pogrešna slika u javnosti. Da bi se to moglo tumačiti da je to pritisak na Memorijalni centar. Zakon treba da se poštuje i niko ne treba da bude u povlašćenom položaju", kaže Graorac.

Republika Srpska Graorac: Zašto se diže tolika halabuka oko istrage, niko ne smije biti iznad zakona

Profesor krivičnog prava Ljubinko Mitrović prateći reakcije pojedinaca iz Sarajeva, kaže da je sve krenulo u neku priču osporavanja mogućnosti da se uopšte kontroliše jedna državna instutcija koja koristi javna sredstva i finansira se iz budžeta.

"Ima li pravo neko da kontroliše u Republici Srpskoj Republički centar za istraživanje ratnih zločina? Ili Memorijalni centar Republike Srpske? Pa i udruženja građana imaju obavezu da na kraju godine podnesu svoje finansijske izvještaje i potpuno su dostupni, šta je sporno u tome? Imam osjećaj da su se mnogi prevarili, potrčali su a da nisu razmišljali iz ovog razloga o nepovjerenju. To je jako problematično šta pravimo i kakvo pravosuđe pravimo. Vraćamo se na priču da mi u Sarajevu ne vjerujemo vašima, a vi ne vjerujete našima. Vjeruju Tužilaštvu BiH? Pa tamo sjede i Srbi, šta ako predmet dođe njima? Hoćete li ponovo osporavati? U OJT Bijeljina ima tužilaca koji nisu Srbi, postaje interesantna priča. Tužilaštvo ima obavezu po zakonu i ustavu da goni počinioce krivičnih djela. Istu normu, malo proširenu, koja kaže otkrivanje i gonjenje počinilaca, imate u zakonu o tužilaštvu, svih tužilaštava", kaže Mitrović.

Ljubinko Mitrović

On naglašava i da tužilac koji ne goni on čini krivično djelo.

"Interesantna je ta matrica i narativ zaklanjanja. Mi radimo taj posao i zbog toga ne treba.. S druge strane, ako hoćemo da govorimo moralno, takve institucije prve treba da budu javne, moralne i transparentne i da pruže svim građanima informacije. Pokušao sam da nađem kolika je plata direktora Memorijalnog centra, kolike plate imaju zaposleni? Imate poseban Zakon o slobodi pristupu informacija. Imate normu koja kaže "proaktivna transparentnost". Institucije na nivou BiH imaju obavezu da na svojoj internet stranici istaknu sve ovo. Bili su dužni da sve to stavi i da ja kao građanin ostvarim uvid", kaže Mitrović.

Republika Srpska Mitrović: U Memorijalnom centru Potočari treba da bude sve čisto kao sunce

V.d. direktora Spomen-memorijala srpskim žrtvama Podrinja i Birča Branimir Kojić kaže da će ljudi u Memorijalnom centru Potočari učiniti sve da zaštite ono što su radili, a očigledno je da su radili određen kriminal.

Republika Srpska Kojić: Memorijalnom centru Potočari mora se stati u kraj

"Srebrenica je mala sredina, zna se ko šta ruča. Po čaršiji se priča o enormnim sredstvima koja dolaze dolazi. Prije dvije godine je švedska ambasadorka željela da dođe u Potočare da se pokloni njihovim žrtvama, a Suljagić je rekao da ne može jer nisu dali nikakav novac. To opet govori da su dole ogromna sredstva i da samo onaj ko donese novac može da se pokloni. Znamo i da se taj Centar finansira i sa nivoa BiH, a Suljagić govori da su to samo manja sredstva. Znamo da je dole zaposleno 197 ljudi. To pokazuje da su tu velika sredstva. Znamo da mnoga donatorska sredstva dolaze, ali treba da se plati porez".

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