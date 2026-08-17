Tragedija: Pao helikopter, poginule tri osobe

Tri osobe, među kojima su pilot i bračni par, izgubile su život kada se privatni helikopter srušio na grčkom ostrvu Sifnos, samo nekoliko sekundi nakon poletanja, prenosi Katimerini.

Helikopter, tipa "Bel", srušio se u retko naseljenom području blizu manastira Panagija Vrisis u oblasti Tolosa. Nesreća je prijavljena vatrogasnoj službi u 18.17 časova po lokalnom vremenu.

Na mjestu nesreće intervenisala su dva vatrogasca sa jednim vozilom, dok je spasilački tim sa ostrva Siros stigao gliserom. Nažalost, svi putnici pronađeni su bez znakova života, a ljekar iz lokalne zdravstvene ustanove potvrdio je smrt.

Helikopter je bio iznajmljen, a pilot je pre samo dva meseca počeo da radi za kompaniju "Bellavia Aviation Services". Uzrok nesreće još uvek nije poznat.

(telegraf)

