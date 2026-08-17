Guteres pozvao Vašington i Teheran na brzo obnavljanje pregovora

Autor:ATV redakcija
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Generalni sekretar UN Antonio Guteres pozvao je Sjedinjene Države i Iran da što prije obnove pregovore o rješavanju tekućeg sukoba, rekao je portparol generalnog sekretara Stefan Dižarik.
"Guteres apeluje na Iran i Sjedinjene Države da što je prije moguće obnove pregovore u cilju postizanja mirnog i trajnog rješenja", rekao je Dižarik tokom konferencije za novinare, odgovarajući na pitanje o predstojećem isteku 60-dnevnog perioda za pregovore koji je predsjednik SAD Donald Tramp odredio u skladu sa uslovima Iranskog sporazuma potpisanog u Versaju 18. juna.
Generalni sekretar je takođe zatražio od Vašingtona i Teherana da ublaže retoriku i rade na sprečavanju ponovne eskalacije vojnih sukoba, prenosi Srna.
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