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Guteres pozvao Vašington i Teheran na brzo obnavljanje pregovora

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 20:02

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Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутерес стиже на нову конференцију након заједничког састанка с лидером кипарских Турака Туфаном Ерхурманом и предсједником Кипра Никосом Христодулидесом у комплексу УН-а у подручју аеродрома у Никозији, унутар тампон-зоне под контролом Уједињених нација у подијељеној престоници Никозији на Кипру, у сриједу, 29. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Karadjias

Generalni sekretar UN Antonio Guteres pozvao je Sjedinjene Države i Iran da što prije obnove pregovore o rješavanju tekućeg sukoba, rekao je portparol generalnog sekretara Stefan Dižarik.

"Guteres apeluje na Iran i Sjedinjene Države da što je prije moguće obnove pregovore u cilju postizanja mirnog i trajnog rješenja", rekao je Dižarik tokom konferencije za novinare, odgovarajući na pitanje o predstojećem isteku 60-dnevnog perioda za pregovore koji je predsjednik SAD Donald Tramp odredio u skladu sa uslovima Iranskog sporazuma potpisanog u Versaju 18. juna.

Generalni sekretar je takođe zatražio od Vašingtona i Teherana da ublaže retoriku i rade na sprečavanju ponovne eskalacije vojnih sukoba, prenosi Srna.

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Ujedinjene nacije

Antonio Guteres

Vašington

Teheran

Sukob

Ormuski moreuz

Iran

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