Ebola do sada odnijela više od 2.300 života

Ubrzano širenje ebole u Kongu do sada je odnijelo 2.325 života, što ovu epidemiju čini najsmrtonosnijom zabilježenom u toj afričkoj zemlji, prenosi AP.

Epidemija ebole koja se širi jednom od najugroženijih regija Konga najbrže je rastuća do sada sa 4.945 zaraženih, pokazuju podaci Vlade.

Najnoviji podaci pokazuju da je u prethodna 24 časa prijavljen 101 novi slučaj i 33 smrtna ishoda.

Do sada se oporavilo više od 1.000 ljudi, dok se 730 i dalje nalazi u bolnicama ili izolaciji.

Broj žrtava u ovoj epidemiji, 17. po redu u Kongu, premašio je broj preminulih od ebole 2018-2020. godine, kada je u epidemiji u toj zemlji od 3.481 zaražene osobe preminulo 2.299, prenosi Srna.

Zdravlje Epidemija ebole raste najbrže do sada: Virus odnosi jedan ljudski život svakih 30 minuta

Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je ova epidemija na putu da premaši onu u Zapadnoj Africi 2014–2016. godine, koja je sa 11.000 preminulih najsmrtonosnija zabilježena u svijetu.