"Trampova prijetnja carinom od 100 odsto na britansku robu nije blef"

Prijetnja predsjednika SAD Donalda Trampa da će uvesti carinu od 100 odsto na uvozne artikle iz Velike Britanije nije blef, izjavio je američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir u intervjuu za "Tajms".

Grir je upozorio da SAD više neće tolerisati da Velika Britanija koristi velike američke tehnološke kompanije kao kasice prasice, određujući proizvoljne i nepravedne poreze tehnološkim gigantima iz SAD.

On naglasio da je predsjednik odlučan da sprovede ovu politiku, ali da SAD nisu odredile izričit rok, čime je ostavljen prostor za pregovore sa novom britanskom vladom.

Trampova administracija zahtijeva od Velike Britanije da ukine porez na digitalne usluge, kojim se prihod velikih američkih tehnoloških kompanija, poput "Amazona", "Gugla", "Mete" i "Epla" oporezuje po stopi od dva odsto.

Tramp je izjavio u junu da će svaka zemlja koja primjenjuje porez na digitalne usluge biti suočena sa carinom od 100 odsto na svu robu koja se izvozi u SAD, pri čemu bi ta kaznena mjera poništila sve dogovoreno postojećim trgovinskim sporazumima, prenosi Srna.