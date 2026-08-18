Sutra je Preobraženje Gospodnje: Zašto žene na ovaj dan ne bi trebalo da plaču?

Praznik Preobraženja Gospodnjeg spada u 12 velikih Hristovih praznika i posvećen je trenutku kada se Isus Hristos, pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom na gori Tavor, preobrazio i zasijao nebeskom svjetlošću, otkrivajući svoju božansku prirodu i najavljujući svoju slavu i stradanje. Tada su se apostolima i Hristu javili proroci Mojsije i Ilija, a iz oblaka se začuo glas Boga Oca: "Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte".

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U našem narodu ovaj praznik prate brojni običaji, vjerovanja i stroga pravila koja se poštuju generacijama.

Tačno u ponoć se otvaraju "Božja vrata": Zamislite samo jednu želju

Noć uoči Preobraženja ima posebno mjesto u tradiciji, a u narodu se ovaj praznik naziva i "ljetno Bogojavljenje". Vjeruje se da se uoči praznika samo nebo tri puta preobražava, a da se tačno u ponoć na nebesima otvaraju "Božja vrata".

Prema vjerovanju naših starih, u tom posebnom trenutku nebo se otvara za iskrene molitve i Bog čuje ono što čovjek poželi iz dubine srca. Zato je običaj da se u ponoć izađe napolje, pogleda u zvjezdano nebo i u tišini zamisli jedna, najvažnija želja. Vjerovalo se da čovjek treba da zna šta mu je najviše na srcu i da se moli isključivo za to. U nekim krajevima majke su savjetovale djecu da ostanu budna kako ne bi propustila ovaj trenutak, moleći se za zdravlje, sreću, mir u kući i blagostanje cijele porodice.

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"Sunce okreće leđa ljetu": Priroda se mijenja, a kupanje je zabranjeno

U narodu se vjeruje da se na ovaj dan i čitava priroda preobražava. Poznata je stara izreka da se "preobražava list u gori i kamen u vodi". Takođe, vjeruje se da na Preobraženje "sunce okreće leđa ljetu, a osmjehuje se zimi". Od ovog dana jutra postaju svježija, dani kraći, laste se pripremaju za odlazak, a priroda polako dobija prvi jesenji dah.

Budući da jesen stiže i da voda postaje hladnija, naši stari su strogo branili djeci i omladini da se od Preobraženja kupaju u rijekama i jezerima.

Šta žene nikako ne smiju da rade, a šta je svima strogo zabranjeno?

Narodna vjerovanja donose i nekoliko važnih zabrana koje na ovaj dan treba ispoštovati:

Žene nikako ne smiju da plaču: Vjeruje se da će žena koja bude plakala na Preobraženje imati razlog za plač i tugu tokom cijele godine.

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Zabranjeno je drijemanje tokom dana: Ko na Preobraženje bude drijemao, biće pospan i lijen do kraja godine.

Mir i sloga u domu: Veoma je važno da praznik prođe u miru, bez svađe, ružnih riječi i teških poslova.

Vrijeme za ličnu promjenu: Ovaj dan je idealan trenutak za sve koji žele da se promjene nabolje – vjeruje se da treba početi sa radom na nečemu što ste oduvijek željeli, a nikada niste stizali.

(ŽenaBlic)