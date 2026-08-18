Promjena cijena goriva u BiH

Cijene goriva na benzinskim pumpama širom BiH blago su pale, a pojeftinjenje se, zavisno od pumpe, kreće od sedam do 10 feninga po litru.

Trenutne cijene dizela u BiH kreću se od oko tri KM do 3,50 KM po litru, dok je cijena benzina nešto niža i uglavnom je ispod tri KM po litru. Ipak, građani ove cijene i dalje smatraju veoma visokim.

Savjeti Zašto ljeti ne bi trebalo da spavate goli?

“Na jednoj pumpi, na kojoj smo prošle sedmice točili gorivo, cijena dizela iznosila je 3,33 KM po litru, dok je ove sedmice pala na 3,28 KM. Međutim, na istoj pumpi na drugoj lokaciji cijena dizela iznosi 3,22 KM. Očigledno je da konkurencija utiče na formiranje cijena, pa se one razlikuju od pumpe do pumpe. Ipak, za građane je dobra vijest što cijene bilježe pad, makar on bio posljedica pojačane konkurencije na tržištu”, kazao je jedan Banjalučanin za "Nezavisne".

Podsjećamo, prije ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku cijene goriva su značajno pale, pa je cijena dizela u jednom trenutku iznosila oko 2,60 KM po litru.

Zdravlje Jutarnje navike najzdravijih ljudi: 10 prije 10

Milovan Bajić, potpredsjednik Grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske i direktor “Krajinapetrola”, kazao je za “Nezavisne novine” da je na tržištu goriva trenutno prisutna određena stagnacija, dok su promjene cijena na benzinskim pumpama, kako navodi, posljedica novih ulaznih troškova, primjene uredbe o ograničavanju cijena, ali i konkurencije.

“Neka manja stagnacija postoji, a te promjene koje se dešavaju na pumpama posljedica su novih ulazaka i primjene uredbe o ograničavanju cijena. U našem slučaju, tu je i konkurencija”, rekao je Bajić.

Govoreći o kretanju cijena goriva u narednom periodu, Bajić je istakao da je u ovom trenutku teško davati bilo kakve prognoze.

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, rekao je za “Nezavisne novine” da se cijena barela nafte posljednjih dana kreće između 87 i 90 dolara.

“To što se tiče eventualno nekog manjeg sniženja, vjerovatno je vezano za neke druge troškove koji su smanjeni, jer se u posljednjih par dana cijena barela kretala oko 88, 87 do 90 dolara, tako da to nije nikakvo značajnije smanjenje”, rekao je Bečarević.

Hronika Udes kod Lesnine u Banjaluci, stvaraju se gužve

On je dodao da je zbog ratnih sukoba u ovom trenutku teško davati bilo kakve pouzdane prognoze.

“U posljednjih par dana cijena se malo ustabilila, tako da se kreće između 85 i 90 dolara. Nema nikakvih značajnijih ni skokova ni padova, te je situacija ovih par dana dosta stabilna”, kazao je Bečarević.

Govoreći o cijenama goriva u Sarajevu i okolini, Bečarević je naveo da je dizel nešto iznad tri KM po litru, dok su cijene benzina uglavnom ispod tri KM, iako na pojedinim pumpama mogu biti i više.

“Dizel je više od tri KM, nešto oko tri, preko tri KM, a što se tiče benzina, jednog i drugog, oni su nešto ispod tri KM. Ima negdje i preko, ali uglavnom su ispod tri KM”, rekao je Bečarević.

Vlada Republike Srpske produžila mjeru podrške

Vlada Republike Srpske produžila je do 14. septembra 2026. godine mjeru kojom građani i privredni subjekti ostvaruju povrat od 10 feninga po litru kupljenog goriva.

Zanimljivosti Novac im se lijepi za ruke u septembru: Ova 3 znaka biće puna kao brod

Odluka se odnosi na bezolovni motorni benzin i dizel-gorivo, a pravo na umanjenje cijene imaju pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica na benzinskim pumpama koje učestvuju u programu.

Prema podacima Vlade RS, od početka primjene mjere u aprilu ove godine iz budžeta je za povrat novca izdvojeno više miliona maraka.

U periodu april – maj isplaćeno je 1,83 miliona KM, od maja do juna 2,45 miliona KM, dok se za period jun – jul očekuje isplata od oko 2,7 miliona KM.

U programu 45 privrednih subjekata

U sprovođenje mjere trenutno je uključeno 45 privrednih subjekata koji se bave prometom naftnih derivata, sa ukupno 281 prodajnim mjestom u Republici Srpskoj.

Svijet Žena se porodila usred razornog potresa: Beba dobila ime koje znači 'zemljotres'

Podaci o benzinskim pumpama koje učestvuju u programu dostupni su na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.