Skočio evro

Vrijednost evra u odnosu na dolar porasla je danas na najviši nivo za posljednja dva mjeseca, prevashodno zbog različitih očekivanja o kretanju kamatnih stopa u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema podacima sa valutne berze Foreks, vrijednost evra je u 14.20 časova iznosila 1,15935 dolara.

Tržišta sve više očekuju da će Evropska centralna banka povećati kamatne stope za 25 baznih poena na sastanku o monetarnoj politici u septembru, a vjerovatnoća takvog scenarija trenutno iznosi čak 84 odsto, prenosi Trejding ekonomiks.

Investitori su istovremeno smanjili očekivanja da će američke Federalne rezerve povećati kamatne stope do kraja godine.

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Najnoviji ekonomski podaci iz Sjedinjenih Američkih Država dodatno su učvrstili procjene da bi Fed na narednom sastanku mogao da zadrži kamate na sadašnjem nivou.

Na taj način se sve više povećava razlika između očekivane monetarne politike Evrozone i Sjedinjenih Američkih Država, što ide u prilog evru.

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Evropska valuta je ipak i dalje ranjiva na visoke cijene energenata, a tenzije na Bliskom istoku povećavaju rizik od daljeg rasta cijena nafte i gasa, što bi moglo dodatno da optereti privredu Evrozone, prenosi Tanjug.