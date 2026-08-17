Bonusi, regresi: Lidl traži radnike u 20 bh. gradova

Nakon što je početkom avgusta objavljeno da Lidl u Bosni i Hercegovini traži više od 1.000 prodavača, kompanija je sada objavila detaljne uslove koje nudi budućim radnicima.

Među njima su ugovor na neodređeno od prvog dana, dva slobodna dana sedmično, plaćen svaki minut rada, regres i novogodišnji bonus.

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Konkurs je otvoren u više od 20 gradova i opština širom BiH, a prijave traju do 30. septembra. Za posao prodavača prethodno iskustvo u trgovini nije uslov.

Svaki minut rada evidentiran i plaćen

Iz Lidla navode da svi prodavači od prvog radnog dana dobijaju ugovor na neodređeno vrijeme, piše BL portal.

Radno vrijeme evidentira se elektronski, što znači da se svaki minut proveden na poslu bilježi i plaća. Pored redovne plate, zaposleni imaju pravo na regres za godišnji odmor i novogodišnji bonus.

Radna sedmica podrazumijeva dva slobodna dana, dok zaposleni raspored rada dobijaju unaprijed.

Za radnike je predviđen i prošireni paket sistematskog pregleda.

Iskustvo nije obavezno

Kandidati ne moraju imati prethodno iskustvo u trgovini, jer novi zaposleni prolaze obuku uz podršku mentora tokom prvih sedmica rada.

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Posao prodavača obuhvata rad sa kupcima, rad na kasi, dopunu i slaganje robe, brigu o urednosti polica i održavanje higijene prodajnog prostora.

Lidl traži kandidate koji su pouzdani, komunikativni, spremni na timski rad i prilagođavanje dinamici rada u prodavnici.

Za građane koji traže posao posebno je značajno to što se radi o više od 1.000 radnih mjesta širom zemlje, uz mogućnost zaposlenja i bez prethodnog iskustva u trgovini.

Prijave do kraja septembra

Proces prijave traje nekoliko minuta i nije potrebno dostavljati motivaciono pismo.

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Kandidati se mogu prijaviti putem zvanične Lidlove stranice za karijere, gdje su dostupni oglasi po gradovima i detaljni uslovi za svaku poziciju.

Konkurs ostaje otvoren do 30. septembra, a zapošljavanje je dio priprema kompanije za otvaranje prvih Lidl prodavnica u Bosni i Hercegovini, prenosi "Fokus".