Najavljena nova poskupljenja u BiH, ovi proizvodi su na udaru

Građane Bosne i Hercegovine na jesen bi mogao dočekati novi pritisak na kućne budžete.

Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature već su ostavile ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju, a najveći problem trenutno predstavlja kukuruz, čiji bi prinosi na pojedinim područjima mogli biti manji i do 80 ili 90 odsto.

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To ne znači da će cijene hrane automatski skočiti, ali otvara mogućnost novog udara na potrošače. Ako bude manje domaće stočne hrane, proizvođači će biti prinuđeni da je nabavljaju skuplje ili da smanjuju proizvodnju.

Prvi pritisak mogao bi se zato pojaviti upravo tamo gdje ga građani najviše osjete, kod mesa, mlijeka i drugih proizvoda životinjskog porijekla.

Šteta već pogodila poljoprivredu

Poseban problem je što posljedice suše nisu ograničene samo na jednu kulturu. Poljoprivrednici u BiH upozoravaju na štetu na kukuruzu, voću i povrću, dok je ekstremna vrućina pogodila i stočni fond.

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Prema upozorenjima iz poljoprivrednog sektora, proizvodnja mlijeka već trpi posljedice toplotnog stresa kod životinja, prenosi "Avaz".

Najdramatičniji podaci stižu iz proizvodnje kukuruza. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić izjavio je da bi ovogodišnji prinosi mogli biti manji između 80 i 90 posto, uz upozorenje da bi u narednom periodu mogla porasti cijena stočne hrane.

Kukuruz je važna komponenta ishrane stoke. Ako njegova cijena ili cijena druge stočne hrane poraste, raste i trošak proizvodnje mesa i mlijeka. Taj trošak se, prije ili kasnije, može preliti na krajnju cijenu proizvoda.

Meso pod dodatnim pritiskom

Upravo oko mesa već postoje ozbiljna upozorenja iz poljoprivrednog sektora. Oni kažu da bi, ukoliko se nastavi smanjivati proizvodnja mesa u Evropskoj uniji, cijene mesa mogle značajno porasti.

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Problem za domaće potrošače dodatno je izražen zbog činjenice da BiH značajan dio prehrambenih proizvoda i sirovina nabavlja iz inostranstva.

Ako suša smanji proizvodnju u Evropi, evropski proizvođači imaju manje robe za izvoz, dok cijene na tržištu mogu rasti. Posljedice takvih poremećaja BiH može osjetiti upravo kroz uvozne cijene. Na to već upozoravaju domaći poljoprivrednici.

Pravi efekti tek na jesen

Jasno je da bi se posljedice ovogodišnje suše mogle osjetiti tek nakon što se napravi konačan obračun prinosa tokom jeseni i kada počnu novi ciklusi nabavke stočne hrane i poljoprivrednih proizvoda.

Drugim riječima, suša danas ne znači automatski skuplju hranu sutra, ali stvara uslove za novi pritisak na cijene.

A nakon svega što su građani BiH već platili za hranu posljednjih godina, upravo je to upozorenje koje će mnogi vrlo pažljivo pratiti.