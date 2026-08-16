Koliko u Neumu košta kafa, a koliko pivo i sokovi

Ljetna sezona u Neumu u punom je jeku, a brojne turiste zanima odgovor na – koliko košta osvježenje uz obalu?

Prema cjenovnicima ugostiteljskih objekata u Neumu, cijene pića kreću se od 3,5 konvertibilnih maraka za tople napitke poput kafe, dok za pojedina alkoholna pića treba izdvojiti i više od 10 KM.

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Obični espreso tako košta između 3,50 i 4 KM, dok ćete za isti napitak s mlijekom, odnosno makiato izdvojiti 0,5 KM više, a za bijelu kafu čak 1 KM više. Kapučino košta 4,5 KM, američka kafa 0,5 KM jeftinije, baš kao i čaj. Za kakao, Neskafe, ledenu kafu i ledeni Neskafe ćete izdvojiti 4,5 KM.

Kada je riječ o vodi, cijena izvorske Jane iznosi 3 KM, dok se mineralna voda Kiseljak može pronaći po cijeni od 3 KM, odnosno 5 KM, zavisno od ponude. Jana Vitamin košta 4 KM.

Ljubitelji gaziranih pića za Koka-Kolu, Koka-Kolu Ziro, Fantu, Sprajt i Šveps napitke trebaju izdvojiti 5 KM. Od ostalih bezalkoholnih pića, Cedevita košta 4 KM, dok su Kokta, Senzacija, Jana Ajs Ti, Fruktal i Hidra po 5 KM. Red Bul je 6 KM, Monster Energdži 7 KM, dok Narandžada košta 7 KM, a Limunada 6 KM.

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Cijene piva u Neumu variraju mnogo. Ožujsko i Ožujsko Radler koštaju po 5 KM, dok je Heineken 6 KM. Heineken 0.0, odnosno bez alkohola, takođe je 6 KM. Točeno pivo od 0,3 litra košta 5 KM, dok je za pola litre potrebno izdvojiti 7 KM. Korona Ekstra od 0,335 litara takođe košta 7 KM.

Koliko košta žesta

Cjenovnik pokazuje i poprilično široku ponudu žestokih pića.

Među viskijima, najjeftiniji je Džoni Voker Red po cijeni od 5 KM za 0,03 litre, dok Džejmison košta 6 KM, Džek Denijels 7 KM, Čivas Regal 9 KM, a Džoni Voker Blek 10 KM. Kod gina, Bifeater košta 5 KM, Bombaj 6 KM, Buldog 7 KM, dok je Hendriks 10 KM.

Kada je riječ o votki, Smirnof je 4 KM, Absolut i Finlandia po 6 KM, dok je Grej Gus najskuplji i košta 11 KM za 0,03 litre. Tekila Kamino Real košta 4 KM, dok je Patron Silver 10 KM.

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Cijene, naravno, mogu varirati od objekta do objekta, a ovaj cjenovnik predstavlja ponudu jednog ugostiteljskog objekta u Neumu. One takođe zavise od lokacije objekta i ambijenta kojeg nude.

Ipak, tokom ljetne sezone i visokih temperatura, nekoliko pića uz more za četvoročlanu porodicu ili društvo može predstavljati popriličan izdatak, posebno ukoliko se naručuju alkoholna i premium pića, ali s obzirom na svakodnevne slike s neumskih plaža koje su prepune kupača, čini se kako ugostitelji u mogu zadovoljno trljati ruke, piše "Radio Sarajevo".