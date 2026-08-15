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Isporuke gasa iz Rusije u Evropu dostigle najviši nivo od marta ove godine

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 19:00

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Гасовод
Foto: Jakub Pabis/Pexels

Početkom avgusta Evropa je smanjila kupovinu tečnog prirodnog gasa na svjetskom tržištu na najniži nivo u posljednje dvije godine, dok su isporuke iz Rusije evropskim krakom gasovoda "Turski tok" dostigle najviši nivo od marta ove godine, pokazala je analiza statističkih podataka koju je sproveo Sputnjik.

Isporuke tečnog prirodnog gasa kroz gasni transportni sistem EU je u periodu od 1. do 12. avgusta iznosio 3,2 milijarde kubnih metara, što je za 3,7 odsto manje na mjesečnom nivou i 12,6 odsto manje na godišnjem, pokazuju podaci evropske Asocijacije operatera gasne infrastrukture.

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Obim isporuka spuštao se na tako nizak nivo samo još u avgustu 2024. godine.

Istovremeno, isporuke ruskog prirodnog gasa preko punkta "Strandža 2-Malkočlar" na bugarsko-turskoj granici u istom periodu su porasle za sedam odsto na mjesečnom nivou i pet odsto na godišnjem, odnosno iznosile su 609,2 miliona kubnih metara.

Iz toga proizlazi da je Evropa povećala obim uvoza gasa iz gasovoda "Turski tok" do maksimalnog nivoa od marta ove godine.

Podsjetimo, Savjet EU je 26. januara odobrio potpunu zabranu isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa u EU od 1. januara 2027. godine, i gasa iz cjevovoda od 30. septembra 2027. godine.

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Kratkoročni ugovori o isporuci gasa iz cjevovoda moraju biti završeni do 17. juna 2026. godine.

(sputniknews.com)

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Tagovi :

Evropa

ruski gas

Gasovod

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