Kupovina stana jedna je od najvećih finansijskih odluka u životu, a visoka cijena nekretnine ne znači nužno da kupujete i kvalitetan stan.

Nekretnina može izgledati odlično nakon renoviranja, imati novu kuhinju i kupatilo, a ipak posjedovati nedostatke koje kasnije nećete moći da promijenite.

Zato prilikom kupovine stana ne treba gledati samo trenutnu cijenu kvadrata.

Lokacija, neposredno okruženje, kvalitet zgrade, sprat, raspored i orijentacija karakteristike su koje mogu biti mnogo važnije za dugoročnu vrijednost nekretnine od toga koliko je novca prethodni vlasnik uložio u enterijer.

Cijena i vrijednost stana nisu isto

Cijena nekretnine zavisi od tržišta u trenutku kupovine ili prodaje. Na nju utiču ponuda i potražnja, kamatne stope, dostupnost stambenih kredita, inflacija, privredna kretanja, ali i količina novogradnje na određenom području.

Zbog toga stan koji danas košta 200.000 KM za nekoliko godina može imati znatno drugačiju tržišnu cijenu.

Vrijednost takođe nije potpuno nepromjenjiva, ali na nju snažno utiču karakteristike koje ne možete jednostavno promijeniti nakon kupovine.

Kuhinju možete zamijeniti. Parket možete obnoviti. Kupatilo možete potpuno renovirati.

Ali ne možete premjestiti zgradu u drugi dio grada, spustiti stan sa šestog na drugi sprat ili promijeniti pogled na prometnu saobraćajnicu u pogled na park.

Upravo zbog toga neke karakteristike treba provjeriti prije nego što vas privuku novi namještaj, rasvjeta i uređeni zidovi.

1. Lokacija

Lokacija je jedan od najvažnijih faktora pri određivanju vrijednosti nekretnine.

Stanovi u dijelovima grada u kojima postoji stalna potražnja uglavnom imaju bolju poziciju prilikom kasnije prodaje ili izdavanja.

Ali dobra lokacija ne mora nužno značiti samo strogi centar grada.

Razvoj novih poslovnih zona, saobraćajnica, škola, fakulteta i drugih sadržaja može tokom godina povećati atraktivnost naselja koje danas nije među najskupljima.

Zbog toga je prije kupovine korisno razmišljati ne samo o tome kako određeni dio grada izgleda danas već i šta se na tom području planira u narednim godinama.

2. Mikrolokacija može napraviti ogromnu razliku

Dva stana udaljena svega nekoliko stotina metara mogu imati veoma različitu vrijednost.

Razlog je mikrolokacija, odnosno neposredno okruženje zgrade.

Važno je obratiti pažnju na:

blizinu škola i vrtića

prodavnice i druge svakodnevne sadržaje

zdravstvene ustanove

javni prevoz

parkove i zelene površine

mogućnost parkiranja

nivo buke

pristup glavnim saobraćajnicama

udaljenost od poslovnih i obrazovnih centara

Stan može biti u veoma traženom naselju, ali neposredno uz bučnu saobraćajnicu, ugostiteljski objekat ili drugi izvor buke.

S druge strane, nekretnina nešto dalje od centra može imati park, školu, prodavnicu i parking na nekoliko minuta hoda, što je posebno važno porodicama.

3. Zgrada i sprat

Kupci često mnogo pažnje posvete stanu, a premalo zgradi u kojoj se on nalazi.

To može biti skupa greška.

Treba provjeriti stanje krova i fasade, zajedničkih prostorija, instalacija, stepeništa, podruma i lifta, ako postoji.

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Starija zgrada sama po sebi nije nužno lošiji izbor. Kvalitetno građena i dobro održavana starija zgrada može biti bolja kupovina od novijeg objekta slabijeg kvaliteta.

Važan je i sprat.

U zgradama bez lifta viši spratovi mogu biti manje privlačni dijelu kupaca, dok su sutereni i određena potkrovlja često suočeni s drugim nedostacima.

Kod suterena treba posebno provjeriti vlagu i količinu prirodne svjetlosti, dok kod posljednjeg sprata treba obratiti pažnju na stanje krova, izolaciju i temperaturu tokom ljeta.

Ako kupujete stan na višem spratu u zgradi bez lifta, nemojte računati da će lift jednog dana sigurno biti ugrađen. To zavisi od tehničkih mogućnosti, saglasnosti i finansiranja.

4. Dobar raspored može da vrijedi više od dodatnih kvadrata

Broj kvadrata sam po sebi ne govori koliko je stan funkcionalan.

Stan od 60 kvadratnih metara sa dobrim rasporedom može biti mnogo praktičniji od većeg stana u kojem značajan dio površine odlazi na dugačke hodnike i teško iskoristive prostorije.

Prilikom obilaska obratite pažnju na odnos ukupne površine i broja soba, veličinu spavaćih soba, položaj kupatila i kuhinje, mogućnost smještanja ormara i drugog namještaja, kao i količinu neiskorištenog prostora.

Pravilno oblikovane prostorije uglavnom je lakše namjestiti od uskih, nepravilnih ili prolaznih soba.

Posebno treba razmisliti da li će stan odgovarati vašim potrebama i za pet ili deset godina.

5. Orijentacija i prirodna svjetlost

Orijentacija stana direktno utiče na kvalitet svakodnevnog života, a mnogi kupci o tome počnu ozbiljno razmišljati tek nakon useljenja.

Stan s malo dnevne svjetlosti ne možete popraviti skupom kuhinjom ili novim parketom.

Posebno su poželjni stanovi koji imaju prozore na dvije ili više strana jer omogućavaju više prirodnog svjetla i lakše provjetravanje.

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Ali treba voditi računa i o lokalnim uslovima.

Stan izložen jakom popodnevnom suncu može tokom ljeta zahtijevati znatno više hlađenja, dok položaj okolnih zgrada može napraviti veliku razliku u količini svjetlosti koju stan stvarno dobija.

Zato je nekretninu, kada je moguće, korisno pogledati u različito doba dana.

Renoviran stan nije automatski i kvalitetniji stan

Potpuno renoviran enterijer veoma lako privuče kupca.

Nova kuhinja, kupatilo, podovi i rasvjeta stvaraju utisak da je stan spreman za useljenje i opravdavaju višu traženu cijenu.

Ali enterijer je jedna od rijetkih stvari koje možete relativno jednostavno promijeniti.

Lokaciju, sprat, konstrukciju zgrade i osnovni raspored uglavnom ne možete.

Zbog toga stan koji zahtijeva renoviranje, ali ima odličnu lokaciju, kvalitetnu zgradu i funkcionalan raspored, može dugoročno biti bolja kupovina od potpuno sređenog stana sa ozbiljnim nedostacima.

Naravno, u računicu treba uključiti realne troškove adaptacije.

Sprat ili renoviranost?

Ako morate da birate između trajne karakteristike nekretnine i nečega što možete naknadno promijeniti, vrijedi dobro razmisliti prije nego što prednost date enterijeru.

Renoviranje se može uraditi.

Sprat se ne može promijeniti.

Isto važi za lokaciju, pogled, orijentaciju i položaj zgrade.

To ne znači da uvijek treba kupiti zapušten stan na boljoj lokaciji. Ako su troškovi adaptacije ogromni ili zgrada ima ozbiljne probleme, računica može biti potpuno drugačija.

Poenta je da sjajan enterijer ne bi trebalo da prikrije nedostatke koji ostaju i nakon što namještaj zastari.

Lokacija ili mikrolokacija?

Ako nekretninu posmatrate kao dugoročnu investiciju, lokacija ima veliki značaj, ali ne treba potcijeniti ni mikrolokaciju.

Naselje može biti veoma popularno, ali ako stan nema parking, nalazi se uz veoma prometnu ulicu ili je svakodnevni pristup komplikovan, krug budućih kupaca može biti manji.

Za porodice su često posebno važni vrtići, škole, parkovi i mirnije okruženje, dok će drugim kupcima prioritet biti blizina centra, fakulteta ili poslovnih zona.

Zato "najbolja lokacija" nije ista za svakoga.

Stara ili nova zgrada?

Ni ovd‌je ne postoji univerzalno pravilo.

Novogradnja može nuditi savremenije instalacije, bolju energetsku efikasnost, lift, garažu i manje potrebe za početnim ulaganjima.

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Starija kvalitetna gradnja, s druge strane, može imati bolji raspored, veće prostorije, deblje zidove ili atraktivniju lokaciju.

Kod starijih stanova posebno treba provjeriti elektro i vodovodne instalacije, stolariju, vlagu i stanje zajedničkih dijelova zgrade.

Kod novogradnje treba obratiti pažnju na kvalitet izvedenih radova, izolaciju, stolariju, završnu obradu i reputaciju investitora.

Godina izgradnje zato sama po sebi ne govori dovoljno.

Najskuplja greška je kupiti ono što ne možete promijeniti

Pri kupovini nekretnine gotovo uvijek je potreban kompromis. Rijetko koji stan istovremeno ima idealnu lokaciju, odličan raspored, savršenu orijentaciju, odgovarajući sprat, parking i prihvatljivu cijenu.

Zato je korisno odvojiti karakteristike koje kasnije možete promijeniti od onih s kojima ćete morati da živite sve dok posjedujete nekretninu.

Zidove možete okrečiti, kuhinju zamijeniti, kupatilo renovirati i namještaj promijeniti.

Lokaciju, zgradu, sprat i okruženje ne možete.

Upravo bi te karakteristike trebalo da imaju veliku težinu kada procjenjujete da li je stan samo trenutno privlačan ili ima dobre šanse da ostane tražena nekretnina i mnogo godina nakon kupovine, prenosi Cityexpert.rs.