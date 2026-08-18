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Jutarnje navike najzdravijih ljudi: 10 prije 10

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 07:50

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Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету
Foto: cottonbro studio/Pexels

Kada se zdrave navike dodaju u jutarnju rutinu, one mogu smanjiti stres, poboljšati san, unaprijediti upravljanje vremenom i doprinijeti boljem fizičkom i mentalnom zdravlju.

Zdrav životni stil nije samo u jedenju povrća i povremenom trčanju. U svijetu koji slavi žurbu i vječnu potragu za idealima ljepote, naučiti kako biti istinski zdrav može biti izazov.

дјевојка-паре-новац

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Ali oni koji zrače zdravljem znaju da je ključ u dosljednosti. Na sajtu City Magazine predstavljaju 10 navika koje najzdraviji ljudi praktikuju svako jutro prije 10 sati.

Popiju čašu vode odmah nakon buđenja

Voda rehidrira tijelo, pokreće probavu i pomaže u buđenju. Dodajte par kapi limuna ili jabukovog sirća za dodatne benefite.

Odlažu provjeravanje telefona

Čitanje mejlova i skrolovanje po društvenim mrežama odmah nakon buđenja zatrpava um.

Priuštite sebii barem sat vremena bez ekrana za bolji fokus i manje stresa.

Zahvaljuju na onome što imaju

Razmišljanje o stvarima na kojima ste zahvalni stvara pozitivan ton za cijeli dan.

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Kreću se

Bilo da je reč o istezanju, plesu ili treningu, jutarnja aktivnost smanjuje rizik od hroničnih bolesti, poboljšava raspoloženje i povećava energiju.

Odrede najvažniji zadatak za taj dan

Odaberite jedan ključan cilj koji želite ostvariti i krenite od njega.

Pojedu zdrav doručak

Hranljiv doručak pokreće metabolizam i daje energiju za cijeli dan.

Očiste jezik

Ova navika uklanja bakterije i poboljšava oralno zdravlje, ali i čulo ukusa.

Slušaju omiljenu muziku ili audio knjigu

Muzika ili inspirativna knjiga mogu podići raspoloženje i motivisati vas za dan pred vama.

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Praktikuju suvo četkanje tijela

Ova ajurvedska masaža podstiče cirkulaciju, uklanja toksine i čini kožu svježom.

Nasmiješe se sebi u ogledalu

Smeh pred ogledalom podstiče pozitivno razmišljanje i povećava samopouzdanje.

(Indeks)

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