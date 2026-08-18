Jutarnje navike najzdravijih ljudi: 10 prije 10

Autor:ATV redakcija
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Kada se zdrave navike dodaju u jutarnju rutinu, one mogu smanjiti stres, poboljšati san, unaprijediti upravljanje vremenom i doprinijeti boljem fizičkom i mentalnom zdravlju.
Zdrav životni stil nije samo u jedenju povrća i povremenom trčanju. U svijetu koji slavi žurbu i vječnu potragu za idealima ljepote, naučiti kako biti istinski zdrav može biti izazov.
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Ali oni koji zrače zdravljem znaju da je ključ u dosljednosti. Na sajtu City Magazine predstavljaju 10 navika koje najzdraviji ljudi praktikuju svako jutro prije 10 sati.
Voda rehidrira tijelo, pokreće probavu i pomaže u buđenju. Dodajte par kapi limuna ili jabukovog sirća za dodatne benefite.
Čitanje mejlova i skrolovanje po društvenim mrežama odmah nakon buđenja zatrpava um.
Priuštite sebii barem sat vremena bez ekrana za bolji fokus i manje stresa.
Razmišljanje o stvarima na kojima ste zahvalni stvara pozitivan ton za cijeli dan.
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Bilo da je reč o istezanju, plesu ili treningu, jutarnja aktivnost smanjuje rizik od hroničnih bolesti, poboljšava raspoloženje i povećava energiju.
Odaberite jedan ključan cilj koji želite ostvariti i krenite od njega.
Hranljiv doručak pokreće metabolizam i daje energiju za cijeli dan.
Ova navika uklanja bakterije i poboljšava oralno zdravlje, ali i čulo ukusa.
Muzika ili inspirativna knjiga mogu podići raspoloženje i motivisati vas za dan pred vama.
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Ova ajurvedska masaža podstiče cirkulaciju, uklanja toksine i čini kožu svježom.
Smeh pred ogledalom podstiče pozitivno razmišljanje i povećava samopouzdanje.
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