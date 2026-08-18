Šteta od zemljotresa u Kolumbiji 9.6 milijardi dolara

Autor:ATV redakcija
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Preliminarne procjene pokazuju da su ekonomski gubici od nedavnog zemljotresa u Kolumbiji dostigli 9,58 milijardi dolara, izjavio je danas kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriela.
Zemljotres magnitude 7,4 stepena Rihterove skale izazvao je veliku štetu u zapadnom dijelu zemlje, od pacifičke luke Buenaventura, preko regiona poznatog po uzgoju kafe, do velikih gradova poput Kalija i Pereire, prenio je Rojters.
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Ovo je prva velika kriza sa kojom se suočava De La Espriela, koji je stupio na dužnost samo nekoliko dana prije zemljotresa i sada predvodi napore za pružanje pomoći i obnovu, ističe ova medijska agencija.
(Tanjug)
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