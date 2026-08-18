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Šteta od zemljotresa u Kolumbiji 9.6 milijardi dolara

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 07:10

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Војници уклањају рушевине три дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ivan Valencia

Preliminarne procjene pokazuju da su ekonomski gubici od nedavnog zemljotresa u Kolumbiji dostigli 9,58 milijardi dolara, izjavio je danas kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriela.

Zemljotres magnitude 7,4 stepena Rihterove skale izazvao je veliku štetu u zapadnom dijelu zemlje, od pacifičke luke Buenaventura, preko regiona poznatog po uzgoju kafe, do velikih gradova poput Kalija i Pereire, prenio je Rojters.

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Ovo je prva velika kriza sa kojom se suočava De La Espriela, koji je stupio na dužnost samo nekoliko dana prije zemljotresa i sada predvodi napore za pružanje pomoći i obnovu, ističe ova medijska agencija.

(Tanjug)

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Kolumbija

Zemljotres

zemljotres u Kolumbiji

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