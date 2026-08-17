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Modrice bez udarca? Evo kada mogu da budu znak za uzbunu

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 11:52

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Модрице на ногама
Foto: Pexels/https://kaboompics.com/

Ako se modrice naglo i učestalo stvaraju, nastaju bez razloga ili se javljaju na licu, leđima i stomaku, treba da se javite ljekaru.

Modrica se najčešće pojavi nakon udarca kojeg se možda čak ni ne sjećamo.

Ipak, ako ih od‌jednom imate mnogo, nastaju bez razloga ili se pojavljuju na neobičnim mjestima, poput leđa, stomaka ili lica, to ne bi trebalo ignorisati.

Modrice nastaju kada sitni krvni sudovi ispod kože puknu i krv se izlije u okolno tkivo.

U početku su najčešće crvene ili ljubičaste, a tokom zarastanja mijenjaju boju i postaju zelenkaste, žute ili braonkaste.

Lijekovi mogu biti jedan od razloga

Pojedini lijekovi i suplementi mogu povećati sklonost ka stvaranju modrica jer utiču na trombocite ili zgrušavanje krvi.

Među njima su aspirin, ibuprofen i naproksen, ali i lekovi koji se koriste za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka, poput varfarina, klopidogrela, apiksabana i rivaroksabana.

Na zgrušavanje mogu uticati i neki antidepresivi, kao i suplementi poput bijelog luka, ginka, ženšena i ribljeg ulja.

Zato ljekaru treba pomenuti sve lijekove i dodatke ishrani koje koristite.

Lakše stvaranje modrica može biti povezano i sa manjkom određenih vitamina, među kojima su C, K i B12.

Sa godinama se takođe povećava sklonost ka modricama jer koža postaje tanja, a zaštitno masno tkivo se smanjuje.

Kada modrice mogu ukazivati na problem?

Učestale i neobjašnjive modrice ponekad mogu biti povezane sa poremećajima zgrušavanja krvi, bolestima jetre, autoimunim stanjima ili problemima sa krvnim ćelijama.

Među mogućim uzrocima su i nasledni poremećaji krvarenja, poput von Vilebrandove bolesti i hemofilije. Kod njih se, osim modrica, mogu javiti i produženo krvarenje nakon povrede, učestalo krvarenje iz nosa ili obilna krvarenja.

Prekomerno konzumiranje alkohola takođe može uticati na zgrušavanje krvi, naročito ako je praćeno neadekvatnom ishranom.

Lekaru se javite ako se modrice:

  • pojavljuju bez jasnog razloga
  • naglo učestalo stvaraju
  • javljaju na leđima, stomaku ili licu
  • postaju veoma velike ili bolne
  • stalno pojavljuju na istom mjestu
  • ne počinju da se povlače nakon otprilike nedjelju dana.

Jedna modrica najčešće nije razlog za paniku, ali modrice koje se ponavljaju bez objašnjenja ne treba ignorisati. Važno je utvrditi zbog čega nastaju, posebno ako su praćene drugim krvarenjima ili novim simptomima, piše health.clevelandclinic.org.

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Tagovi :

Modrica

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