Još jedan smrtni slučaj od groznice Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji

Treća osoba preminula je u Sjevernoj Makedoniji od groznice Zapadnog Nila. Pacijent star 61 godinu iz Skoplja, koji je imao više pratećih bolesti, preminuo je tokom vikenda na Univerzitetskoj klinici za infektivne bolesti, prenio je portal Telma.

Direktor klinike Fadil Cana rekao je da je kod pacijenta laboratorijski potvrđen neuroinvazivni oblik infekcije virusom Zapadnog Nila, uz tešku kliničku sliku. Prema njegovim riječima, ozbiljne prateće bolesti predstavljaju faktor rizika za težak ishod.

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Na Klinici za infektivne bolesti trenutno je hospitalizovano 16 potvrđenih i troje pacijenata kod kojih se sumnja da su zaraženi virusom.

Na intenzivnoj njezi nalazi se šest pacijenata sa teškim kliničkim stanjima, svi stariji od 60 godina i sa komorbiditetima. Cana je naveo da se mijenja i starosna struktura obolelih.

Među pacijentima sa neuroinvazivnim oblikom bolesti najmlađi ima 25 godina. On je hospitalizovan, ali je stabilno. Makedonski ministar zdravlja Sašo Klekovski rekao je da zbog epidemiološke situacije treba da se pojača komunikacija i aktivnosti svih nadležnih institucija, uključujući Institut za javno zdravlje, Centar za javno zdravlje Skoplje, Komisiju za zarazne bolesti, Agenciju za hranu i veterinarstvo i pogođene opštine.

Dijagnostički kapaciteti podignuti su na maksimum. Dok je prethodnih godina obavljano oko 40 analiza godišnje, sada se radi između četiri i osam analiza dnevno. Resorno ministarstvo će se fokusirati na prskanje protiv komaraca, a korišćeni preparati su, prema navodima nadležnih, testirani i preporučila ih je Svjetska zdravstvena organizacija.

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Vanredna kontrola Državnog zdravstveno-sanitarnog inspektorata pokazala je, međutim, da u opštini Studeničani prskanje protiv komaraca nije sprovedeno nijednom.

(Tanjug)