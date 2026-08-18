Novac im se lijepi za ruke u septembru: Ova 3 znaka biće puna kao brod

Septembar nekima donosi mnogo više od promjene vremena i povratka u svakodnevnu rutinu. Novac u septembru počinje da dolazi iz više pravaca, pa ono što je tokom ljeta djelovalo nedostižno odjednom postaje mnogo lakše ostvarivo.

Nekome stiže bolja poslovna ponuda, nekome dodatna zarada, dok će neko dobiti novac koji je već prestao da očekuje. Nema tu čuda preko noći, već nekoliko dobrih prilika koje se pojavljuju baš kada treba.

Astrološki uticaji posebno izdvajaju tri znaka kojima septembar može donijeti lijep finansijski preokret.

Šta donosi finansijski period u septembru?

Biti „pun k’o brod“ ne znači milione na računu. To može biti veća plata, dobar honorar, poslovna ponuda ili novac koji konačno stiže iz nečega što je dugo bilo na čekanju.

Najljepši dio takvog perioda nije samo veći iznos, već osjećaj da možete nešto da kupite bez mnogo razmišljanja i da vam poslije toga ipak ostane dovoljno za ono što dolazi.

Djevica

Djevice ulaze u septembar sa mnogo razloga da budu zadovoljne. Sve ono što su prethodnih mjeseci radile, završavale i preuzimale na sebe sada može početi da se vidi i kroz novac.

Moguća je bolja poslovna ponuda, povišica ili saradnja koja donosi više nego što su očekivale. Posebno je važno da Djevice ne umanjuju sopstvenu vrijednost samo zato što im je neprijatno da traže ono što zaslužuju.

Ako se pojavi prilika za bolju zaradu, nemojte je odbiti samo zato što ste navikli na staru rutinu. Septembar traži malo više hrabrosti, ali zauzvrat može donijeti mnogo prijatniju finansijsku sliku.

Ribe

Kod Riba novac dolazi iz prošlosti. Može biti riječ o staroj pozajmici, isplati koja kasni, novcu koji je dugo bio vezan za neki dogovor ili obavezi koja se konačno rješava.

Ono što su već prestale da očekuju može se iznenada pojaviti na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Poslije toga Ribe će moći da odahnu i prestanu da razmišljaju o jednoj finansijskoj brizi koja im je dugo stajala u pozadini.

Savjet je da ne potroše sve odmah. Dio novca neka ostane sa strane, makar samo kao mali znak da se više ne moraju vraćati na staro.

Strijelac

Strijelac možda neće odmah dobiti veliku sumu, ali će dobiti nešto što dugoročno može vrijedeti mnogo više – priliku.

Dodatni posao, zanimljiva saradnja, privatna ideja ili nešto što je do sada radio samo povremeno može tokom septembra početi da donosi ozbiljniji prihod. U početku sve može izgledati kao sitna zarada, a onda se stvari brzo mijenjaju.

Strijelac treba da bude otvoren za nešto novo, ali i da ne ulazi u dogovore napamet. Dobar posao treba da bude jasan od samog početka, posebno kada je novac u pitanju.

Kad krene nabolje, sve izgleda drugačije

Nekada je dovoljna jedna dobra vijest da čovjek počne drugačije da gleda na cijeli mjesec. Bolja plata, dodatna zarada ili novac koji stiže iznenada mogu da donesu ono najvažnije osjećaj da više ne morate sve da računate unaprijed.

Upravo takav preokret očekuje ova tri znaka. Ne mora se dogoditi preko noći, ali kada se stvari jednom pokrenu, septembar bi mogao da im bude mnogo izdašniji nego što su očekivali.

Novac u septembru im donosi mir

Najljepše je kada više ne morate da birate između onoga što želite i onoga što morate. Kada možete da platite račun, kupite nešto za sebe i ne provjeravate odmah koliko je ostalo na računu.

Novac za ova tri znaka ne donosi samo veću cifru, već osjećaj da konačno mogu malo da odahnu. Neće im samo prolaziti kroz ruke imaće utisak da ga prvi put poslije dugo vremena zaista ima dovoljno, prenosi Krstarica.