Ovaj znak od 1. septembra ima blagoslov sa neba

Septembar za većinu počinje računima, obavezama i praznim novčanikom poslije ljeta. Za jedan znak, međutim, sve kreće potpuno drugačije. Blagoslov sa neba u septembru stiže kroz novac, posao i priliku koju dugo nije očekivao.

Prvi dani septembra donose znak da se nešto mijenja

Neće se sve dogoditi preko noći. Najprije će se pojaviti nekoliko sitnica koje će d‌jelovati nepovezano – novac koji konačno stiže, odgovor koji je dugo izostajao ili prilika o kojoj se ranije samo pričalo.

Kako dani budu prolazili, slika će postajati jasnija. Jedna briga počinje da se rješava, posao dobija novi pravac, a u privatnom životu dolazi više sigurnosti. Tek tada postaje očigledno da je septembar za ovaj znak počeo mnogo bolje nego što je očekivao.

Novac stiže iz pravca koji nisu očekivali

Najveće iznenađenje biće upravo način na koji novac dolazi. Može se pojaviti stara uplata, ponuda za dodatni posao, bolji dogovor ili prilika koju do sada nisu ozbiljno razmatrali.

Ne mora odmah biti riječ o ogromnoj sumi. Važnije je što prvi priliv može otvoriti mogućnost za još jedan korak. Ono što počne kao manja promjena do kraja mjeseca može prerasti u mnogo stabilniju finansijsku situaciju.

Ko od 1. septembra dobija najveću priliku?

Vaga.

Za Vagu septembar počinje posebno snažno. Prvo stiže vijest koja vraća optimizam, zatim prilika povezana sa novcem ili poslom, a onda i osjećaj da se konačno vraća nešto što je dugo čekala.

Jedna osoba iz poslovnog ili privatnog kruga može odigrati važnu ulogu. Poziv koji na prvi pogled d‌jeluje nevažno može otvoriti vrata koja su do sada bila zatvorena.

Zašto baš Vaga ulazi u period velikih promjena?

Vaga je dugo pokušavala da pronađe ravnotežu između onoga što želi i onoga što mora. U septembru se ta vaga konačno pomjera na njenu stranu.

Posebno će biti važno da prestane da umanjuje sopstvene sposobnosti. Ponuda može stići upravo zato što je neko primijetio njen trud, znanje ili način na koji rješava probleme.

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Ono što je ranije izgledalo kao čekanje sada može dobiti sasvim drugo objašnjenje: pravi trenutak jednostavno još nije bio stigao.

Ljubav donosi još jedan razlog za osmijeh

Promjene neće ostati samo u novčaniku. U ljubavi dolazi više otvorenosti, iskrenijih razgovora i osjećaja da se nešto konačno pomjera sa mrtve tačke.

Slobodne Vage mogu upoznati osobu preko posla, prijatelja ili sasvim slučajnog susreta. Zauzete mogu donijeti odluku koju su dugo odlagale i konačno početi da prave planove bez stalnog "vidjećemo".

Šta Vaga ne smije da propusti od 1. septembra

Ovaj mjesec traži malo više hrabrosti nego inače. Kada se pojavi prilika, ne treba je odmah odbaciti samo zato što nije savršena.

Ne odlažite važan razgovor o poslu ili novcu

Obratite pažnju na ponude koje stižu preko poznanika

Ne potcjenjujte posao koji u početku d‌jeluje kao privremeno rješenje

Ne vraćajte se staroj situaciji samo zato što vam je poznata

Najveća greška bila bi čekati da sve bude potpuno sigurno prije nego što napravite prvi korak. Blagoslov sa neba u septembru Vagi dolazi upravo kroz spremnost da se pokrene kada se ukaže prava prilika.

Za Vagu ovo nije mjesec u kojem treba da čeka pravi trenutak. Pravi trenutak već stiže.

Sve što je posljednjih mjeseci izgledalo kao odlaganje sada može dobiti svoj nastavak, a septembar joj daje razlog da konačno povjeruje da trud nije bio uzaludan.

Ako ste Vaga, dobro zapamtite prve dane septembra. Neke prilike neće doći drugi put, prenosi Krstarica.